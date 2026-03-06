El cocinero José Luis Espino dice adiós a Bevir

El cocinero que cambió el rumbo del restaurante Bevir, logrando una celebrada estrella Michelin a base de productos del mar y de la huerta, con una filosofía interesante de aprovechamiento y con algunos platos que perduran en la memoria, ha comunicado en la tarde de este viernes que cierra "una etapa muy importante de mi vida profesional. Después de un tiempo intenso y lleno de cambios, la etapa de Bevir ha concluido para mí".

Espino volvió a asumir el liderato del restaurante en su flamante ubicación actual, en el hotel Lopesan Costa Meloneras, aunque este episodio ha sido breve para él. Aunque entró rápidamente en la Guía Michelin como recomendado (perdió la estrella al cambiar de ubicación), el restaurante no logró recuperarla inmediatamente, algo que quizá entraba en los planes del cocinero. Sea así o no, Espino ha querido irse mostrando su agradecimiento a la clientela. "Agradezco sinceramente a cada una de las personas que se sentaron a nuestra mesa y que decidieron formar parte de nuestra visión gastronómica durante este tiempo", asegura.

Reconoce que "la cocina es un trabajo colectivo, y nada de lo vivido habría sido posible sin el esfuerzo y el talento compartido de todas las personas que han formado parte del equipo", apuntando justo antes de firmar la carta una declaración de intenciones: "Nos vemos pronto en Halma". Ese restaurante, donde despuntó antes de su fichaje por Bevir, puede renacer y recuperar el anhelo de continuar con el proyecto más personal de su carrera.