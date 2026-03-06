Restaurantes
El cocinero José Luis Espino dice adiós a Bevir
El talentoso chef que logró la estrella Michelin durante la etapa en la capital grancanaria afronta nuevos retos profesionales
El cocinero que cambió el rumbo del restaurante Bevir, logrando una celebrada estrella Michelin a base de productos del mar y de la huerta, con una filosofía interesante de aprovechamiento y con algunos platos que perduran en la memoria, ha comunicado en la tarde de este viernes que cierra "una etapa muy importante de mi vida profesional. Después de un tiempo intenso y lleno de cambios, la etapa de Bevir ha concluido para mí".
Espino volvió a asumir el liderato del restaurante en su flamante ubicación actual, en el hotel Lopesan Costa Meloneras, aunque este episodio ha sido breve para él. Aunque entró rápidamente en la Guía Michelin como recomendado (perdió la estrella al cambiar de ubicación), el restaurante no logró recuperarla inmediatamente, algo que quizá entraba en los planes del cocinero. Sea así o no, Espino ha querido irse mostrando su agradecimiento a la clientela. "Agradezco sinceramente a cada una de las personas que se sentaron a nuestra mesa y que decidieron formar parte de nuestra visión gastronómica durante este tiempo", asegura.
Reconoce que "la cocina es un trabajo colectivo, y nada de lo vivido habría sido posible sin el esfuerzo y el talento compartido de todas las personas que han formado parte del equipo", apuntando justo antes de firmar la carta una declaración de intenciones: "Nos vemos pronto en Halma". Ese restaurante, donde despuntó antes de su fichaje por Bevir, puede renacer y recuperar el anhelo de continuar con el proyecto más personal de su carrera.
- La despedida del Aeroclub: «Sin todos ustedes, estos años no habrían sido posibles»
- La Policía Nacional detiene a una mujer por presuntamente ahogar a su bebé en Las Palmas de Gran Canaria
- ¿Qué hacer en Gran Canaria este fin de semana?
- La polémica del croissant de chocolate: cuando una acusación pública no cuenta toda la verdad
- Tony Tun Tun, Miriam Cruz, Fulanito, El Combo Dominicano y Dj Toni Bob, artistas confirmados para el Carnaval Familiar de Maspalomas
- Un robot en lo alto de una grúa para reparar un talud: la curiosa imagen en la carretera de Valsequillo a San Mateo
- León XIV recorrerá Las Palmas de Gran Canaria en papamóvil
- La piqueta llega a Bravo Murillo: el derribo de una casa desprotegida da paso a 12 viviendas