Mujeres de la gastronomía en Canarias: un éxito para inspirar

Cada año sorprende la foto en la entrega de las estrellas Michelin, sobre todo en esa de las tres estrellas, donde la gran mayoría de los protagonistas son hombres. Es el vivo ejemplo de que en el sector gastronómico, especialmente en el de alta cocina, el camino por andar es largo. Aunque la cocina siempre ha hablado en clave femenina, sobre todo en esa cocina doméstica tan manida en estos días con la etiqueta de la abuela, el foco mediático del más alto nivel recae en los cocineros, cuya inspiración para iniciarse en esto de los fogones siempre tiene un antecedente familiar femenino.

En Canarias el panorama es similar al del resto del país en este sentido, con mucho margen de mejora, sobre todo en esos grandes restaurantes que juegan la liga de las estrellas, aunque cada vez son más las mujeres con un protagonismo importante, sobre todo liderando las salas. Ahí tenemos el ejemplo de María José Plasencia y Raquel Navarro, de El Rincón de Juan Carlos (dos estrellas Michelin y tres soles Repsol), uno de los mejores restaurantes de España que está en el sur de Tenerife. Ellas lideran la gestión integral de la sala, desde la parte líquida hasta el stock de vinos, pasando por las reservas y la experiencia del comensal durante el servicio. Aunque el foco siempre se ponga en los hermanos Padrón, no se entendería su éxito sin la labor vital de ellas.

Raquel Navarro y Maria José Plasencia. / LP / DLP

Una fascinante cocinera que trabajó con los Padrón, liderando la cocina del restaurante Poemas, en el Hotel Santa Catalina de la capital grancanaria, es la herreña Iciar Pérez, que hoy triunfa con su propio restaurante, Moral, en Santa Cruz de Tenerife. Ella era la jefa de cocina cuando Poemas logró su estrella Michelin, un hito de relevancia para la gastronomía de Las Palmas de Gran Canaria. Convertida en una de las mujeres más influyentes de Canarias, según la revista Forbes, Iciar Pérez se ha consolidado como una de las grandes cocineras jóvenes de España, además de llevar con éxito las riendas y la sostenibilidad económica de su negocio.

Iciar Pérez. / LP / DLP

Ivonne González es la propietaria y cocinera del mejor restaurante mexicano de Canarias, al menos para el que escribe. Se trata de La Mexicana, ubicado en Vecindario, que triunfa desde su apertura en el año 2017. Ivonne, de Ciudad de México, llegó a Gran Canaria tras un terrible suceso en su país que la marcó para siempre. Una bala perdida en un tiroteo la alcanzó, destrozándole la mano izquierda y empujándola a abandonar su país por esa inseguridad que vivió en primera persona. Así, tras un periplo profesional de varios años en China, Ivonne González conoció en el gigante asiático al que hoy es su marido, un grancanario que la animó a volar la Isla, afortunadamente para todos los que hoy disfrutamos con su delicioso restaurante.

Ivonne González, de La Mexicana. / José Luis Reina

En Lanzarote, Sonsoles López no es solo la propietaria del precioso hotel Palacio Ico, en la Villa de Teguise, sino que ejerce además de directora, jefa de sala y sumiller de su restaurante, presente en la Guía Michelin y en Repsol. Enamorada de la Isla desde que la conoció por primera vez, hizo realidad el deseo de iniciar una nueva aventura personal y empresarial, adquiriendo una casa emblemática y transformándola en un hotel gastronómico de altísimo nivel. Ha sido tal el éxito de esta andadura, que la empresaria sumará un nuevo hotel boutique, muy cerca del actual, para seguir desarrollando un modelo de turismo de alta calidad.

Sonsoles López, de Palacio Ico. / LP / DLP

El restaurante Qué Leche! lleva triunfando en Las Palmas de Gran Canaria desde su apertura, en 2014. Al frente está una de las grandes cocineras de Canarias, la venezolana Jenisse Ferrari, que traslada su vitalidad a una carta realmente divertida. También presente en las dos principales guías de referencia (Michelin y Repsol) la cocinera y empresaria cuenta con una experiencia y formación que ha servido de inspiración para que otras jóvenes cocineras se lancen al excitante mundo de la gastronomía.

Jenisse Ferrari, de Qué Leche! / LP / DLP

Si hablamos de vinos singulares de Canarias, un nombre destaca por encima de todos, el de la palmera Victoria Torres. Ahí, en su Fuencaliente natal, Torres se ha convertido en una de las mejores bodegueras del país gracias a sus vinos que embotellan el paisaje que la rodea de una manera tan sutil, agradablemente radical y con una personalidad abrumadora. Torres expresa como nadie la singularidad del terroir, de esa riqueza que solo ella sabe trasladar así a la botella. Sus vinos están tan valorados fuera de nuestras fronteras que podemos encontrar muchas de sus botellas en algunos de los mejores restaurantes del mundo.

Victoria Torres. / Estanis Núñez

Otra mujer fascinante, afincada en Las Palmas de Gran Canaria aunque ha recorrido medio mundo, es Teresa Moon. Al frente de El Bento Japonés y Mizu Club, esta coreana criada en Gran Canaria es todo un ejemplo de superación y éxito. Aunque se licenció en Literatura Inglesa en Seúl, pronto cogió el camino de lo que más le emocionaba, la cocina. Esa decisión la llevó a París, donde se graduó en Le Cordon Bleu, para después partir hacia Londres, donde trabajó en algunas de las mejores cocinas de la capital inglesa. A partir de ahí, un periplo que la llevó a seguir formándose en Les Roches (Marbella), a trabajar en el Hotel Arts (Barcelona) o a triunfar en el bar más alto del mundo, el Ozone (Hong Kong), todo ello antes de regresar, para quedarse, a su querida isla de Gran Canaria.

Teresa Moon, de El Bento Japonés. / LP / DLP

Estos son solo algunos ejemplos de mujeres emprendedoras que crean talento y empleo en Canarias a través de la gastronomía. Detrás de cada una de ellas, una fascinante historia que cuenta cómo ha sido ese camino hacia el éxito. Ellas son el mejor mensaje para seguir derribando barreras en un sector que debe seguir evolucionando en esta dirección, sobre todo en esa élite culinaria que tantos titulares deja cuando de recoger premios se trata.