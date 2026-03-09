Vídeoreceta de la semana: Calamares a la plancha y su aliño

Los calamares a la plancha son uno de los platos más sencillos y apreciados de nuestra cocina, pero lograr que queden en su punto exacto y con un aliño sabroso, eso ya es otra historia…o era, hasta que descubrí esta forma de hacerlos que ahora comparto con ustedes.

Ingredientes:

4 calamares saharianos

Dos dientes de ajo

Un puñito de perejil

Un limón

Aceite de oliva

Sal marina

Elaboración: