Cocinar para cuatro

Vídeoreceta de la semana: Calamares a la plancha y su aliño

Prepárense para una preparación rápida, fresca y muy aromática, perfecta tanto como tapa como para un plato principal ligero

Calamares a la plancha con aliño.

Jaime Puig

Jaime Puig

Jaime Puig

Las Palmas de Gran Canaria

Los calamares a la plancha son uno de los platos más sencillos y apreciados de nuestra cocina, pero lograr que queden en su punto exacto y con un aliño sabroso, eso ya es otra historia…o era, hasta que descubrí esta forma de hacerlos que ahora comparto con ustedes.

Ingredientes:

  • 4 calamares saharianos
  • Dos dientes de ajo
  • Un puñito de perejil
  • Un limón
  • Aceite de oliva
  • Sal marina

Elaboración:

  1. Preparamos el aliño. En un vaso triturador, ponemos los ajos, el perejil y un chorrito de aceite de oliva. Trituramos, pero con cuidado de no emulsionar, que queden trocitos de ajo y de perejil. Una vez hecho esto, regamos con limón exprimido y reservamos.
  2. Engrasamos una plancha, o el fondo de una sartén amplia, con aceite de oliva y un poquito más. Calentamos y, a fuego alegre, ponemos los cuerpos de los calamares. Dejamos hacer 3 minutos
  3. Añadimos entonces los rejos. Damos la vuelta a los cuerpos de los calamares y los dejamos 1 minuto
  4. Retiramos los calamares, tanto rejos como cuerpos a una fuente donde los presentaremos.
  5. Volcamos el aliño en la sartén caliente y desgrasamos unos segundos
  6. Regamos los calamares con el resultado de lo anterior, los salamos
  7. ¡Y a disfrutarlos!

