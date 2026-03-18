Otra dosis de placer extremo en Char, la embajada canaria de la mejor carne

Un menú especial, una pieza de carne única y la habitual excelencia del asador Char Fuego y Brasas, ubicado en el sur de Tenerife y que no para de sorprender a propios y extraños. En esta ocasión, el privilegiado grupo de comensales tuvo la oportunidad de compartir con el gran maestro de la carne Luismi Garayar, proveedor del restaurante y uno de los mejores especialistas en la selección y distribución de carne de vacuno. Él, junto a su hijo Ander, también presente en el almuerzo, viaja semanalmente a Galicia para seleccionar el producto, garantizando así la máxima calidad del mismo y haciendo un esfuerzo ya casi inexistente en el sector.

Con este panorama, y con Rodrigo González capitaneando la sala, aquello fue un sueño hecho realidad para los hedonistas; amantes del producto; soñadores del vino y demás gente de bien. Compartí mesa, por cierto, con uno de nuestros mayores emblemas en el mundo del vino, Jonatan García, al que le tengo un respeto especial por lo que es capaz de lograr. Disfruto mucho cada vez que viajo a través de las copas a Suertes del Marqués. Probé junto a él una auténtica joya, Edición número 3, un blanco tan limitado como emocionante, "uno de los mejores blancos", como lo definió el propio Rodrigo, sumiller respetado y respetable más allá de nuestras fronteras.

Rodrigo González, de Venture, durante el servicio. / Eduardo Gorostiza.

Pieza única

Se le notaba especialmente ilusionado a Jonatan García con esa creación, que a pesar de ser aún un vino joven ya tiene el ímpetu de los grandes, un tesoro para guardar y celebrar cuando llegue el momento. Volviendo a la cuestión cárnica, la pieza que seleccionó la familia Garayar para el celebrado homenaje fue una frisona de seis años, de Galicia, sacrificada en el matadero de Lugo y con 45 días de maduración. La alegría del chef de Char Babacar Fall al cortarla era una muestra de alegría y sincera admiración. Le brillaban los ojos, y con razón.

Babacar Fall, chef de Char Fuego y Brasas. / Eduardo Gorostiza.

Ander Garayar destacó que para este evento "rompieron los estándares de coger un animal enorme por uno más selecto. Nos tenemos que fijar en la grasa, suda mucha y eso es un indicativo de que tiene calidad. Al tener seis años no es un animal joven ni muy viejo, por lo que mantiene ciertas características de un animal adolescente y a su vez tiene la fortaleza de un animal mayor. En este caso está muy recortado, no es habitual en el mercado de Galicia. Todos van a disfrutar mucho de esta reliquia", explicaba antes de ubicarnos en las mesas, personalizadas al extremo de que cada comensal contaba con un cuchillo serigrafiado con su nombre.

Luismi Garayar y Robert Ng, durante el almuerzo. / Eduardo Gorostiza

De gran anfitrión, claro, el siempre discreto empresario Robert Ng, uno de los grandes emprendedores hosteleros del archipiélago. Todos los que tratan con él con cierta regularidad lo definen como un genio, extremadamente rápido, brillante. Al frente del grupo Venture, lo cierto es que suele convertir en oro todo lo que toca, y siempre es interesante conversar con él, pues es habitual que tenga en marcha algún proyecto de calado en marcha. Espero poder conversar pronto con calma en el podcast La Penúltima y nos vamos, porque es una de esas historias que merecen ser contadas y escuchadas.

El menú

El recorrido que ofreció Char a los comensales en ese servicio especial iba más allá de la excelente carne, demostrando que tiene unos argumentos sólidos para jugar con la brasa. Comenzamos con unos sorprendentes torreznos de la misma vaca, para continuar con el excelente steak tartar, uno de los grandes. A partir de ahí, la fiesta continuó con unos percebes a la brasa, unos adictivos guisantes del Maresme a la brasa con velo ibérico (¡bendita brasa esa!), setas de temporada con yema de huevo ahumada, bogavante a la brasa con vinagreta de sus corales y la joya de la corona, la chuleta selección Luismi. Todo lo que habíamos escuchado y disfrutado antes, viendo, tocando y oliendo la pieza, cobró más sentido que nunca al poder saborearla. El punto perfecto, la calidad extrema. Un verdadero éxito.

La sublime chuleta seleccionada. / Eduardo Gorostiza

Cerramos el memorable almuerzo con un tipsy cake con helado de mantequilla tostada, aunque por ese entonces las conversaciones seguían girando alrededor de la carne que acabábamos de comer. Cosas del directo: tuve que ausentarme a la deliciosa bodega del restaurante, una de las mejores -por no decir la mejor- de Canarias para intervenir en directo en el programa Entre nosotras, de Televisión Canaria, producido por Videre. Ese fondo repleto de grandes vinos causó sensación en plató, por supuesto. Y al terminar, como en el comienzo, a brindar con champán por más experiencias así.