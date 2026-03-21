Cocinar para cuatro
Vídeoreceta de la semana: Aguacate, tomate y millo
Una propuesta fácil de preparar, ideal para los días en que apetece algo saludable
El aguacate, el tomate y el millo se combinan en esta receta sencilla y fresca que demuestra cómo con pocos ingredientes se puede lograr un plato vistoso y lleno de sabor. Cada uno se aliña por separado para respetar su personalidad y después se presenta en capas dentro de un aro de cocina, creando un entrante ligero y muy apetecible. Una propuesta fácil de preparar, ideal para los días en que apetece algo saludable, colorido y con un guiño a productos muy presentes en la cocina canaria.
Ingredientes:
- Un aguacate
- Un tomate
- Una lata de millo
- Mostaza (la que prefieras)
- Un limón
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal marina
- Pimienta negra molida
Elaboración:
- Vamos a aliñar cada ingrediente principal por separado, y a reservarlos en nevera. Todo ello una hora antes de comerlos
- El millo y el tomate, cortado en daditos pequeños y sin semillas, lo aliñamos con mostaza, aceite de oliva virgen extra, sal marina, pimienta negra recién molida y un poco de limón. Por separado, recuerden.
- El aguacate, cortado en dados, lo mismo, pero sin mostaza.
- A la hora de montar el plato, escurrimos el millo y el tomate y, con la ayuda de un aro de cocina, disponemos en capas: millo abajo, el tomate en medio y coronamos con aguacate.
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