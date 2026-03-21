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Cocinar para cuatro

Vídeoreceta de la semana: Aguacate, tomate y millo

Una propuesta fácil de preparar, ideal para los días en que apetece algo saludable

Aguacate, tomate y millo

Aguacate, tomate y millo / Jaime Puig

Jaime Puig

Jaime Puig

Las Palmas de Gran Canaria

El aguacate, el tomate y el millo se combinan en esta receta sencilla y fresca que demuestra cómo con pocos ingredientes se puede lograr un plato vistoso y lleno de sabor. Cada uno se aliña por separado para respetar su personalidad y después se presenta en capas dentro de un aro de cocina, creando un entrante ligero y muy apetecible. Una propuesta fácil de preparar, ideal para los días en que apetece algo saludable, colorido y con un guiño a productos muy presentes en la cocina canaria.

Ingredientes:

  • Un aguacate 
  • Un tomate 
  • Una lata de millo
  • Mostaza (la que prefieras)
  • Un limón 
  • Aceite de oliva virgen extra 
  • Sal marina 
  • Pimienta negra molida

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Elaboración:

  1. Vamos a aliñar cada ingrediente principal por separado, y a reservarlos en nevera. Todo ello una hora antes de comerlos
  2. El millo y el tomate, cortado en daditos pequeños y sin semillas, lo aliñamos con mostaza, aceite de oliva virgen extra, sal marina, pimienta negra recién molida y un poco de limón. Por separado, recuerden.
  3. El aguacate, cortado en dados, lo mismo, pero sin mostaza.
  4. A la hora de montar el plato, escurrimos el millo y el tomate y, con la ayuda de un aro de cocina, disponemos en capas: millo abajo, el tomate en medio y coronamos con aguacate.

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