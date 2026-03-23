Cocinar para cuatro
Vídeoreceta de la semana: Gambones al horno en su punto exacto
Una receta rápida, ideal tanto para una comida especial como para disfrutar de buen marisco en casa sin complicaciones
Los Gambones al horno son una de esas recetas sencillas que siempre triunfan en la mesa, pero que muchas veces generan la misma duda: ¿cuánto tiempo deben estar en el horno para que queden en su punto? En esta ocasión preparo unos gambones jugosos y llenos de sabor, mostrando el tiempo y la temperatura exactos para que salgan perfectos, con una textura tierna y sin riesgo de que se sequen.
Ingredientes:
- 16 gambones
- 3 dientes de ajo
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal marina
- Pimienta negra molida
- Vino Malvasía blanco seco
- Perejil
Elaboración:
- Disponemos los gambones en una bandeja de horno. Hemos precalentado el horno a 200°C
- Regamos los gambones con un generoso chorro de aceite de oliva virgen extra y un poco de vino blanco seco, variedad Malvasía o la de su zona.
- Salpimentamos al gusto y añadimos los ajos picaditos
- Llevamos al horno durante 12’
- Finalmente le añadimos un poco de perejil picado
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