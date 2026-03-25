Adiós a Anteo, uno de los mejores bares gastronómicos de Gran Canaria

Seis años después de su apertura, el gran bar gastronómico Anteo se despide de la capital grancanaria tras haber protagonizado una placentera revolución con una cocina de autor admirable.

Ale Mederos, el propietario y cocinero de Anteo, ha anunciado a través de un vídeo que su aplaudido bar se despide tras una decisión meditada y muy difícil. "Hasta pronto amigos. Quizás es el texto que más me ha costado escribir aquí. Anteo cierra sus puertas. Llevo mucho tiempo con este run run dándome vueltas por la cabeza y creo que ha llegado el momento de coger otros caminos y volver a ganar ilusión, gracias por todos los momentos vividos en este restaurante, gracias por hacerme creer que soy el mejor cocinero del mundo, gracias a mi familia por toda la ayuda y por luchar por mi ilusión, ha sido un camino precioso pero ha llegado el momento de volver a ser padre, marido y amigo. Toca devolver todo el amor dado. Les quiero", compartía el cocinero.

Atrás quedan platos icónicos del bar como el taco de langostino, el bocadillo de cochino o la ensaladilla de papa asada, en una carta que siempre permaneció viva y claramente orientada a la temporalidad y el mejor producto.

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Ale Mederos, cocinero y propietario de Anteo. / La Provincia

Este cierre ha pillado por sorpresa a la legión de comensales que acudían con regularidad a Anteo, por lo que la noticia adelantada por Mederos está teniendo una gran repercusión en redes sociales, con multitud de mensajes de ánimo para él y de gratitud por estos seis años de talento y generosidad.