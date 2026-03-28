El Gusto por el Vino a través de su historia

En las islas Canarias todo el mundo conoce El Gusto por el Vino y a la figura que está detrás, Toño Armas, pero pocos conocen la historia de cómo empezaron, hasta llegar hoy en día a ser líderes con algunas de las marcas de vinos más representativas del panorama nacional e internacional.

La historia se remonta a más de medio siglo atrás, cuando Toño y su primo y socio, Mario, daban sus primeros pasos en el mundo de la distribución. No era vino lo que movían entonces, sino alimentación: gusanitos, conservas, productos de gran consumo. Lo que se vendía, lo que permitía aprender el oficio desde abajo.

Aquellos años fueron escuela aprendiendo a vender, a negociar, a sobrevivir sin capital, pero con credibilidad. Apostaban por lo que podía crecer y sobre todo, entendieron algo clave: el negocio no está en el producto, sino en las relaciones públicas.

Con el tiempo, el mercado del vino cambió. La llegada de las grandes superficies transformó las reglas del juego. Competir en alimentación dejó de tener sentido y ahí apareció el vino, casi como una decisión estratégica, pero también emocional.

Era un sector donde el trato, la cercanía y el conocimiento marcaban la diferencia, donde todavía importaba sentarse a una mesa, mirar a los ojos y construir confianza. Así nace, primero como idea y luego como proyecto, El Gusto por el Vino.

Toño Armas, en el interior de su tienda. / LP / DLP

Distribución y relato

Hubo un hito que marcó un antes y un después en el proyecto de ambos socios: los eventos de El Gusto por el Vino en 2002 y 2004. Aquellos encuentros, pioneros en Canarias, reunieron a grandes nombres del vino nacional en un formato que hoy parece habitual, pero que entonces eran revolucionarios. No se trataba solo de vender vino, sino de crear cultura alrededor de él.

A partir de aquí, el camino se fue definiendo con claridad. Primero la distribución, que sigue siendo hoy el corazón del negocio, y más tarde la apertura de la tienda física en Santa Cruz de Tenerife en 2010. Un espacio que nacía con una visión clara: acercar al consumidor un catálogo que en aquel momento no existía en las islas.

De unas 600 referencias iniciales a más de 1.400 en la actualidad, la evolución no ha sido solo cuantitativa, sino también cualitativa. Porque el crecimiento ha ido acompañado de un cambio en el consumidor: más curioso, más formado, más exigente.

Uno de los espacios de la vinoteca. / LP / DLP

Si algo caracteriza a esta empresa es la resistencia con entregas en 24 horas en cualquier punto del archipiélago, con las dificultades que presentan islas como Lanzarote o Fuerteventura. Todo forma parte del ADN de una empresa que ha decidido cubrir todo el territorio.

Toño nos habla de cómo entiende él este oficio y no es detrás de una mesa, sino en los bares, restaurantes y escuchando a los hosteleros. Visita tras visita confirma que su presencia es la única forma que tiene de entender el vino como vínculo con sus clientes. Para ellos lo más importante no es el precio, la referencia o el producto, sino que estés.

Esta forma de ver las cosas ha marcado los pilares de El Gusto por el Vino, una compañía que ha logrado mantenerse en un mercado cada vez más competitivo. Un cliente, además, que ha cambiado radicalmente sus hábitos de compra. Donde antes se vendían palés y volumen, hoy se venden cajas y se negocia el precio y la rotación y en este contexto, la capacidad de adaptación ha sido clave.

La tienda y la experiencia

La apertura de la tienda en Santa Cruz no fue solo un paso lógico, sino una apuesta por acercar el vino. Un espacio donde el cliente puede descubrir, preguntar, comparar, donde el vino deja de ser algo lejano para convertirse en algo cercano. Un lugar donde eliminar las barreras técnicas.

También se adentraron en otros proyectos: el restaurante, un wine bar, incluso incursiones en formatos más experimentales como espacios en mercados gastronómicos. Algunos funcionaron mejor que otros, pero todos respondían a una misma idea: el vino como experiencia.

Además, nos cuenta, que la tienda se va a convertir en un espacio dinámico, pensado para que la gente venga a disfrutar y a entender la cultura del vino. Unir el mundo online con la presencia en el establecimiento va a permitir a todos elegir la forma en que se quieren relacionar con este mundo vinícola.

El relevo generacional

Ayoze Armas. / LP / DLP

Y en medio de todo esto, llega el momento clave que toda empresa familiar debe afrontar: el relevo generacional. Ayoze Armas no es una incorporación improvisada, ha crecido dentro del negocio, ha vivido sus etapas, sus crisis y sus aprendizajes y ahora, tras años vinculado a la empresa, está preparado para dar el salto.

Evidentemente el traspaso será progresivo, poco a poco, para que su padre pueda transmitirle todos los valores y filosofía de la empresa. No es solo continuidad, sino evolución. Toño lo resume con naturalidad: él seguirá haciendo lo que mejor sabe, relaciones, clientes, calle; mientras Ayoze irá consolidando la gestión y el futuro de la empresa.

La idea de Toño es seguir disfrutando de su trabajo. No nos habla de cifras, de negocio o expansión, sino de seguir sentado a la mesa, con una copa en la mano y compartiendo historias como siempre ha hecho.

Porque, al final, eso es lo que ha sido siempre El Gusto por el Vino: una empresa construida desde el placer de trabajar en algo que, más que un negocio, es una forma de vivir. Y ahora, con Ayoze Armas tomando el relevo, esa historia no se cierra. Simplemente cambia de capítulo.