Cocinar para cuatro
Vídeoreceta de la semana: Torrijas, ¿tradicionales o reinventadas?
Las Torrijas son mucho más que un dulce de tradición: son memoria, aroma y celebración en cada bocado
En esta ocasión he querido ir un paso más allá (¡tampoco vayan a creer!) y he hecho este clásico con tres versiones que respetan su esencia pero juegan con nuevos matices: la receta tradicional, fiel a nuestras raíces; una versión con almíbar, aún más jugosa y seductora; y una propuesta sorprendente con mermelada de arándanos que aporta frescura y contraste. Tres formas de entender un mismo placer que invitan a descubrir cuál es tu favorita.
Ingredientes:
Torrija:
- Pan en rodajas gruesas (ideal de días pasados, un poco duro ya)
- 1 l. de leche
- 100 gr. de azúcar
- Cáscara de limón (intentando no llevarnos lo blanco)
- Cáscara de naranja (intentando no llevarnos lo blanco)
- Rama de canela
- Dos huevos
Almíbar:
- 150 gr. de azúcar
- 75 gr. de agua
Tradicionales:
Azúcar
Canela en polvo
Mermelada de Arándanos
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