Vídeoreceta de la semana: ¡Me atrevo con los Suspiros de Moya!

Los Suspiros de Moya son un dulce tradicional del municipio grancanario de Moya, elaborados a base de claras de huevo y azúcar, con una textura crujiente por fuera y suave por dentro. Su receta, sencilla en ingredientes, pero delicada en su elaboración, se ha transmitido durante generaciones y forma parte de la identidad gastronómica de la isla. Prepararlos en casa sigue siendo la mejor manera de entender por qué han perdurado tanto tiempo. Esta semana me he atrevido con ellos desde mi cocina, sin más pretensión que la de rendir un pequeño homenaje a una receta que merece seguir haciéndose

Ingredientes:

Claras de huevo

El doble de peso de azúcar que de claras

Limón

Elaboración: