Podcast | Conociendo a Chaxiraxi Triana, gran embajadora del vino canario

Presente en el mercado de Santa Cruz de Tenerife y en el mercado de Vegueta, Canary Wine va más allá de ser un simple punto de venta. Este negocio familiar que lidera Chaxiraxi junto a su madre, es una embajada del vino canario, acumulando un stock realmente interesante de referencias locales. En estos puntos de venta el asesoramiento es clave, así como la pasión de madre e hija por un producto en el que creen firmemente. Durante este episodio del podcast, además de conocer cómo nació la idea y el desarrollo de las tiendas, analizamos el momento actual que vive el vino de Canarias, tendencias y desafíos para el futuro.