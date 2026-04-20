Así es la nueva sensación de Las Palmas de Gran Canaria: vive una experiencia culinaria única en Bachaco

Si eres amante de los poke bowls y de la cocina mediterránea, este es tu lugar. Situado en pleno corazón de Las Palmas de Gran Canaria, el restaurante Bachaco ofrece una propuesta fresca y moderna. Su abanico de desayunos, sus opciones de comida casera y saludable y su ambiente cercano lo convierten en una opción ideal para disfrutar solo, en pareja o con amigos.

Además, es posible disfrutar de su propuesta cualquier día de la semana, ya sea con un brunch contundente, una cena ligera o un desayuno repleto de energía. El establecimiento abre sus puertas de miércoles a sábado, de 9:30 a 16:30 y de 20:00 a 22:30, mientras que los lunes, martes y domingos ofrece un servicio ininterrumpido de 9:30 a 17:00.

Poke bolws como estilo de vida

En pleno auge del healthy foodie, los poke bowls se han convertido en mucho más que una tendencia gastronómica: representan una forma de entender la alimentación basada en el equilibrio, la frescura y la personalización.

Por ello, en Bachaco el poke se consolida como una opción diaria, integrándose en un estilo de vida cada vez más presente en nuestro día a día. Su versatilidad permite combinar todo tipo de ingredientes, adaptándose a las preferencias del consumidor y consolidándose como una alternativa para todos aquellos que buscan comer bien sin renunciar al sabor.

¿Por qué es la opción ideal?

Porque su carta es un despliegue de equilibrio: desde el frescor de sus zumos naturales hasta la contundencia de sus sándwiches de autor y esa repostería artesanal que pone el broche de oro a una experiencia culinaria irrepetible.

La creadora de contenido @coralainn_ define sus huevos Benedict como ese "idilio gastronómico" donde conviven lo cremoso y lo crujiente en cada bocado. Sin embargo, el gran protagonista es el Bachaco Club —con bacon, queso edam, tomate confitado y huevo—, una pieza que promete conquistar el paladar por su audaz juego de contrastes.

La visita no está completa sin probar su Tarta Matilda, un reclamo irresistible para los más golosos que sorprende con un intenso relleno de chocolate al más puro estilo brownie.

En definitiva, una experiencia redonda que redefine el concepto de 'comer bien' y que ya se ha ganado, por derecho propio, un lugar de honor en la agenda de los paladares más exigentes de la isla.