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Cocinar para cuatro

Vídeoreceta de la semana: Poke bowl de salmón

El poke bowl ha tomado por asalto cocinas de todo el mundo, y con razón

Poke bowl de salmón

Poke bowl de salmón / Jaime Puig

Jaime Puig

Jaime Puig

Las Palmas de Gran Canaria

Este cuenco de origen hawaiano con alma japonesa es todo lo que se le puede pedir a un plato: colorido, fresquísimo, ligero y con ese aire oriental que lo hace parecer sacado de una carta de restaurante. Arroz, pescado marinado, aguacate, sésamo… y ya tienes algo que impresiona a la vista antes incluso de probarlo. Esta semana te enseño a montarlo en casa sin misterios, porque el éxito, con esta receta, está casi garantizado.

Ingredientes:

  • 600 gr. de lomos de salmón fresco 
  • 350 gr de arroz 
  • 150 gr. de edamame 
  • 25 gr. de wakame deshidratado 
  • Un aguacate 
  • 100 gr de pepino 
  • Sal marina 

Para el macerado:

  •  Dos cucharadas de aceite de sésamo 
  • 8 cucharadas de salsa de soja 
  • 2 cucharadas de vinagre de arroz 
  • Una cucharada de azúcar moreno 
  • Jengibre fresco 
  • Wasabi

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Elaboración:

  1. Lo primero que haremos será hidratar el alga wakame (10 minutos), hervir el arroz (18) y hervir el edamame (5). Vamos escurriendo a medida que tenemos los pasos hechos. En el caso del edamame, lo desgranamos. Y el wakame lo podemos aliñar ligerísimamente con unas gotas de salsa de soja y vinagre de arroz.
  2. Hacemos ahora el aliño para el macerado: aceite de sésamo, salsa de soja, vinagre de arroz, azúcar, jengibre rallado y wasabi (estas dos últimas, al gusto)
  3. Removemos, cortamos el pescado en trozos de un cm por lado, los añadimos, removemos y dejamos macerar 20 minutos. Mientras, cortamos el aguacate y el pepino
  4. Y ya podemos montar el plato: arroz en el fondo y, en cada esquina un ingrediente vegetal. Y en el centro, el pescado
  5. Coronamos con el sésamo y listo

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