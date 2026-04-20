Cocinar para cuatro
Vídeoreceta de la semana: Poke bowl de salmón
El poke bowl ha tomado por asalto cocinas de todo el mundo, y con razón
Este cuenco de origen hawaiano con alma japonesa es todo lo que se le puede pedir a un plato: colorido, fresquísimo, ligero y con ese aire oriental que lo hace parecer sacado de una carta de restaurante. Arroz, pescado marinado, aguacate, sésamo… y ya tienes algo que impresiona a la vista antes incluso de probarlo. Esta semana te enseño a montarlo en casa sin misterios, porque el éxito, con esta receta, está casi garantizado.
Ingredientes:
- 600 gr. de lomos de salmón fresco
- 350 gr de arroz
- 150 gr. de edamame
- 25 gr. de wakame deshidratado
- Un aguacate
- 100 gr de pepino
- Sal marina
Para el macerado:
- Dos cucharadas de aceite de sésamo
- 8 cucharadas de salsa de soja
- 2 cucharadas de vinagre de arroz
- Una cucharada de azúcar moreno
- Jengibre fresco
- Wasabi
Elaboración:
- Lo primero que haremos será hidratar el alga wakame (10 minutos), hervir el arroz (18) y hervir el edamame (5). Vamos escurriendo a medida que tenemos los pasos hechos. En el caso del edamame, lo desgranamos. Y el wakame lo podemos aliñar ligerísimamente con unas gotas de salsa de soja y vinagre de arroz.
- Hacemos ahora el aliño para el macerado: aceite de sésamo, salsa de soja, vinagre de arroz, azúcar, jengibre rallado y wasabi (estas dos últimas, al gusto)
- Removemos, cortamos el pescado en trozos de un cm por lado, los añadimos, removemos y dejamos macerar 20 minutos. Mientras, cortamos el aguacate y el pepino
- Y ya podemos montar el plato: arroz en el fondo y, en cada esquina un ingrediente vegetal. Y en el centro, el pescado
- Coronamos con el sésamo y listo
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