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Podcast | Falsos guachinches y tabernas artificiales

En este nuevo capítulo hablamos sobre la desaparición de conceptos auténticos y la aparición de otros sin alma ni calidad

Los conceptos sin alma abundan en la gastronomía de hoy.

Los conceptos sin alma abundan en la gastronomía de hoy. / LP / DLP

José Luis Reina

José Luis Reina

Las Palmas de Gran Canaria

Guachinches de verdad quedan unos pocos, muy pocos. Ese concepto que dio fama a la isla de Tenerife se ha convertido en una especie de parque de atracciones donde no hay reglas ni normas, y la calidad, en muchos casos, escasea. Pero este fenómeno lo podemos llevar también a las casas de comida, ahora de moda pero sin la autenticidad soñada; las tabernas o las tascas de calidad. Vivimos una etapa, en el sector hostelero, donde queremos volver a lo de antes, sin darnos cuenta de que eso ha desaparecido por completo. Le invitamos a escuchar este debate sobre este y otros asuntos de actualidad en la gastronomía canaria.

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