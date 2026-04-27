Así es el brunch que enamora en Las Palmas de Gran Canaria: La Panthère Noire conquista las calles al más puro estilo salvaje

El restaurante, situado entre el barrio histórico de Vegueta y la zona comercial de Triana, se ha convertido en parada obligatoria tanto para los residentes que pasean por el centro un domingo por la mañana como para quienes descubren los encantos de la capital.

Con una decoración que no deja indiferente a nadie y una propuesta culinaria que rompe con lo convencional, La Panthère Noire cuida hasta el último detalle en una atmósfera que equilibra elegancia y calidez: el escenario idóneo para disfrutar de un buen brunch y un reconfortante cóctel con un ambiente especial en Triana

¿Cuánto cuesta el menú del momento?

La Panthère Noire ofrece una experiencia gastronómica única resumida en un Menú Brunch por 19,90 euros, diseñado para disfrutar sin prisas en un ambiente acogedor y tranquilo. Esta degustación sensorial incluye:

Bebida caliente: café, té o latte.

café, té o latte. Zumos naturales: a elegir entre limonada casera o zumo de naranja.

a elegir entre limonada casera o zumo de naranja. Plato principal: un nutritivo bowl o una sabrosa tosta.

un nutritivo bowl o una sabrosa tosta. Dulces: para dar un gusto al paladar, a elegir entre croissant, brownie, gofre o cookie casera.

Además, el menú incorpora una copa de cava para quienes deseen un toque extra de sabor.

¿Qué tipos de tostas o browls puedes escoger?

Dentro de su menú, se puede elegir entre platos que ya se han convertido en los favoritos de la clientela habitual por su equilibrio entre salud y sabor. Para los amantes de los bowls, el restaurante apuesta por la frescura máxima:

Bowl de Açaí: Un clásico energético con frutas de temporada y granola crujiente.

Un clásico energético con frutas de temporada y granola crujiente. Bowl de Yogur: Una alternativa clásica, cremosa y ligera, ideal para combinar con el resto de los dulces del menú.

Si optas por las tostas, las estrellas de la casa son:

Ibérica e Ibérica Premium: Para los amantes del sabor tradicional con el mejor producto.

Para los amantes del sabor tradicional con el mejor producto. Panthère y Panthère Premium: Las combinaciones insignia que definen el estilo del local.

Las combinaciones insignia que definen el estilo del local. La Supreme: Una opción contundente para quienes buscan la máxima sofisticación.

Una opción contundente para quienes buscan la máxima sofisticación. Salmón o Tumaca: Alternativas frescas y clásicas que nunca fallan en un buen brunch.

Alternativas frescas y clásicas que nunca fallan en un buen brunch. Mantequilla y mermelada de arándanos: La opción perfecta para los que prefieren mantener el toque dulce en el plato principal.

Es, en esencia, una propuesta diseñada para quienes entienden que el desayuno tardío es el momento más sagrado de la semana.

¿Cuándo se puede consumir el menú?

Esta experiencia gastronómica abre sus puertas todos los días, de lunes a domingo hasta las 18:00 horas, abrazando así toda la mañana y gran parte de la tarde.

Su ubicación y horario lo convierten en el plan perfecto para recargar energías antes de un paseo por el casco histórico de Vegueta o tras una intensa jornada de compras por la zona comercial de Triana.