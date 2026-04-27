Zulay y su gran homenaje al pan artesanal

Se ha horneado durante algunos años, a baja temperatura, pero con una ilusión desbordante. El resultado, al fin, vio la luz en un multitudinario encuentro donde el libro Entre harinas y volcanes, editado por Zulay, homenajea la noble labor de las panaderías artesanales de Canarias, además de hacer un recorrido histórico por el mundo del pan en el archipiélago. Durante el acto celebrado en La Laguna, con la presencia de las panaderías presentes en el libro, se entregó una placa como reconocimiento a la heroica labor de esos hombres y mujeres que mantienen con vida un oficio que vuelve a vivir un momento dulce, precisamente por esa apuesta innegociable por la calidad y por el inimitable relato que hay detrás de un buen pan.

Con gran presencia institucional, hasta el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, quiso acompañar y apoyar una iniciativa generosa de tres jóvenes palmeros que han conseguido algo hasta hace no mucho utópico: que todas las panaderías artesanales de Canarias remen en la misma dirección. Rubén, Bryan y Aday Medina Santos, de Zulay, se empeñaron hace unos años en lanzar este libro, de una calidad notable, con numerosos apoyos, entre los que destaca el del chef de fama mundial, José Andrés, autor del prólogo.

Los hermanos Medina, al descubrir la portada del libro. / LP / DLP

El cocinero, al frente de World Central Kitchen, su proyecto vital que lo ha llevado a numerosas zonas catastróficas del planeta con el fin de que las víctimas no pasen hambre, cuajó una intensa amistad con los tres hermanos de Zulay durante la catástrofe de La Palma, donde José Andrés y su equipo estuvieron en primera línea apoyando a los vecinos palmeros. El chef, que no pudo estar presente en el acto de presentación de Entre harinas y volcanes, envió un emocionante vídeo dirigido a los asistentes, recordando el suceso del volcán Tajogaite y compartiendo el inmenso orgullo que supone para él formar parte de este libro, algo que no dudó un segundo.

José Andrés, durante su intervención en el evento. / LP / DLP

El libro, que cuenta con más de 300 páginas de un poderío visual destacable, luce una portada muy importante para sus editores. En ella aparece el recordado abuelo Andrés, el hombre que plantó el entusiasmo del pan en los jóvenes al frente de Zulay en la actualidad. Andrés Santos, hijo de Eladio Santos, fundador del negocio artesanal de Fuencaliente, recibe así un homenaje de altura, una portada que es también un legado que escenifica a la perfección lo que quiere transmitir la obra. Él solo, frente al horno, con mirada concentrada y avivada por las llamas del fuego. Ese horno, por cierto, que ya es historia en el hermoso municipio de Fuencaliente.

Decían los hermanos Medina que "este libro es nuestra forma de agradecer a quienes nos han enseñado, de transmitir lo que hemos aprendido y de defender que cualquier cosa hecha con amor merece ser compartida con el mundo". Y ese amor del que hablan también se traduce en gestos que debemos aplaudir. Una parte importante de la recaudación por las ventas del libro será destinada a diferentes asociaciones sin ánimo de lucro, que juegan un papel clave para facilitar la vida a personas que lo necesitan. Las responsables de esas asociaciones participaron en el evento para agradecer con sinceridad este apoyo.

Foto de familia. / LP / DLP

Cada panadería presente en el libro no solo aporta y comparte su historia, sino que también democratiza la receta de su producto icónico. Así, los que deseen tener un recetario alejado de lo común encontrarán en Entre harinas y volcanes varios libros en uno: desde la visión histórica hasta el repaso por el mapa artesanal de los panes canarios, pasando, claro, por ese paso a paso si queremos lanzarnos a la aventura en casa. Aunque siempre, al menos para el que escribe, la mejor opción es ir a la panadería artesanal de nuestro barrio y comprar allí sus creaciones. Solo así mantendremos vivo este legado.