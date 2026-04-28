Así es La Emperatriz Brunch & Café: el restaurante con acento venezolano que conquista Las Palmas de Gran Canaria

El brunch no deja de ganar protagonismo en Las Palmas de Gran Canaria, con cada vez más locales que apuestan por este formato a medio camino entre el desayuno y la comida. En este contexto, La Emperatriz Brunch & Café se ha consolidado como una de las propuestas más destacadas, combinando una carta variada con influencias venezolanas, una estética cuidada y un ambiente pensado para disfrutar sin prisas.

El restaurante abre de martes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00, mientras que los sábados permanece abierto de 9:00 a 20:00 y los domingos de 9:00 a 15:00. El local permanece cerrado los lunes por descanso del personal.

¿Qué se puede comer en La Emperatriz Brunch & Café?

Según la influencer sarabakingbalance; uno de los grandes atractivos del local es su apuesta por la gastronomía venezolana, con platos y bebidas que no son habituales en otros brunch de la ciudad. Es el caso de la chicha venezolana, una bebida elaborada a base de arroz con un sabor que recuerda al arroz con leche, o el golfeado, un dulce típico que combina el contraste entre el azúcar de la panela y el queso.

La creadora de contenido también pone el foco en las elaboraciones más dulces de La Emperatriz, como su cinnamon roll de Lotus, del que asegura que es difícil no situarlo en el primer puesto, o las minitortitas con toppings como pistacho, chocolate o crema de galleta.

Por su parte, en el apartado salado destacan opciones como la tosta de salmón, aguacate y rúcula o el cachito venezolano, un bocado típico que puede encontrarse en diferentes versiones, desde las más tradicionales hasta combinaciones más actuales. Entre ellas, la influencer destaca especialmente la de chorizo de Teror.

Estas propuestas convierten la experiencia en algo más que una simple comida, acercando al cliente a nuevos sabores y tradiciones.

¿Por qué es un sitio que no te puedes perder?

Porque su propuesta combina lo mejor del formato clásico con el valor añadido de la gastronomía tradicional venezolana, que te transporta a través de un viaje culinario a lo más profundo de esta cultura, aportando sabores poco habituales que convierten cada visita en una experiencia distinta.

Asimismo, su ubicación en pleno centro de Las Palmas de Gran Canaria y su estética convierten el local en un punto de encuentro cada vez más frecuente para quienes buscan algo más que comer: disfrutar, descubrir y repetir.

Amor venezolano por el Día de la Madre

Con motivo de este día tan especial, La Emperatriz Brunch & Café ha querido sumarse a la celebración ofreciendo un menú de 18 euros en el que se incluye:

Bebidas: a elegir entre café, infusión o té, además de zumo de naranja, zumo caribe o zumo 3 en 1.

a elegir entre café, infusión o té, además de zumo de naranja, zumo caribe o zumo 3 en 1. Desayuno: se podrá disfrutar de un criollo venezolano (arepa, caraotas, huevo y aguacate), de un brioche a elegir con guarnición de batata frita o de las clásicas tortitas americanas con huevo y bacon.

se podrá disfrutar de un criollo venezolano (arepa, caraotas, huevo y aguacate), de un brioche a elegir con guarnición de batata frita o de las clásicas tortitas americanas con huevo y bacon. Postre: una porción a escoger entre una suculenta tarta de tres leches, la extravagante red velvet o la tradicional carrot cake.

La idea del establecimiento es crear un ambiente donde la gastronomía se convierta en una forma de celebración, combinando sabores tradicionales con su habitual propuesta de brunch. Todo ello acompañado de un entorno cuidado y acogedor que convierte cada visita en una experiencia pensada para disfrutar y celebrar momentos especiales como este.