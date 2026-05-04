Así es el recorrido por Gran Canaria que descubre los sabores más dulces: más de un siglo de historia que conserva las recetas de antaño

El sabor de lo tradicional siempre ha estado ligado a la historia de Canarias, y más concretamente, de Gran Canaria. De la mano de la pareja que hay detrás de welovegrancanaria, que no ha dejado de ganar popularidad en el archipiélago, viajamos a través de un recorrido gastronómico por los postres más caseros, aquellos con sabor a receta de abuela que despiertan el apetito de los más curiosos.

Dulcería Parrilla

El establecimiento más antiguo de la ruta. Fundado en 1906, se ubica cerca de la calle San Bernardo, a escasos metros de Triana, una de las zonas más transitadas de la ciudad. Con más de un siglo de historia, la Dulcería Parrilla endulza la vida de las familias capitalinas a base de recetas tradicionales que conservan la magia del pasado: los bollos de anís o los huesos de santo son buena prueba de ello.

Sin embargo, según los influencers grancanarios welovegrancanaria, no te puedes ir de Parrilla sin probar su centenario bollo de espuma.

Dulcería Benítez

Teror y la Dulcería Benítez mantienen una estrecha relación desde sus orígenes en 1940. Situada en la mítica calle de los Balcones, a pocos pasos de la Basílica de Nuestra Señora del Pino, alimenta a los más de 13.000 habitantes del municipio gracias a su estilo casero, siempre elaborado con ingredientes de primera calidad.

Las truchas de batata, patrimonio terorense, conservan el sabor de José Benítez y Juana Talavera, quienes sentaron las bases de lo que hoy en día sigue siendo una de las dulcerías más representativas de Gran Canaria.

Dulcería San Mateo

Cerca de la iglesia de la Vega de San Mateo se encuentra una dulcería que, en tan solo 58 años de historia, ha conquistado el corazón del municipio. Sus dulces, elaborados de forma natural, sin colorantes ni aditivos, conservan el sabor de lo artesanal en cada uno de sus bocados.

Los turrones navideños, de elaboración propia, son la seña de identidad del local, junto a sus inigualables bollos de almendra, elaborados con producto de la zona.

Dulcería Nublo

¿Quién no ha probado alguna vez el delicioso bienmesabe de camino al Roque Nublo o los polvorones en familia durante la Navidad? En el municipio de Tejeda, considerado uno de los pueblos más bonitos de España, se ubica la dulcería que hace posible que estos momentos se repitan generación tras generación desde 1946.

La almendra es la piedra angular de su producción, protagonista indiscutible de una repostería que mantiene viva la tradición del municipio. Por ello, no se puede pasar por alto su piñón ni su famoso almendrado, dos de sus elaboraciones más reconocidas.

Dulcería Colomar

La capital grancanaria alberga una de las dulcerías con más historia de la isla. Fundada en 1950 por Colomar, de origen mallorquín, ofrece una amplia variedad de productos con el sabor de antaño, gracias a que mantiene sus ingredientes y recetas originales.

Aunque en sus orígenes destacó por sus ensaimadas, hoy en día no hay nadie en Las Palmas de Gran Canaria, ni prácticamente en toda la isla, que no haya probado sus conocidos croissants.

Una ruta dulce que recorre la esencia de Gran Canaria a través de sus sabores más tradicionales. Desde la capital hasta el corazón de la cumbre, estas dulcerías mantienen vivo el legado de generaciones, convirtiendo cada bocado en un viaje al pasado con sabor a casa.