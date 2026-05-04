Vídeoreceta de la semana: Hornazo canario

Así, el Hornazo canario lo he adaptado para que cualquiera pueda prepararlo sin complicaciones. Mantiene la idea original, pero sustituye el interior tradicional por productos de las islas, que aportan un sabor fresco y cercano. De modo que solo queda montar el relleno y hornear hasta obtener un bocado dorado y festivo, perfecto para compartir.

Ingredientes:

Dos masas de empanada

Un chorizo de untar

Dos buenas lascas de pata asada, gruesitas

Tres lascas de queso de cabra de Fuerteventura semicurado untado al pimentón

Dos huevos sancochados

Un huevo para pintar la masa

Elaboración: