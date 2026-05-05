La Penúltima y nos vamos
Podcast | Una charla gastronómica con Camir Gómez-Pablos
Conocedora del producto local, gran comensal, autora de libros, amante de la historia de la gastronomía... un programa completo
En este nuevo episodio del podcast gastronómico de Canarias, recibimos a una mujer íntimamente vinculada con los estudios de la historia de la gastronomía, investigadora de productos tan icónicos como las papas antiguas o las mieles locales. Sobre estos dos productos ha publicado sendos libros, además de colaborar en la investigación liderada por Marichu Fresno y redondeada por Diego Schattenhofer, La magia de la carne de cabra madurada, una joya convertida en libro tras una investigación científica pionera y su correspondiente recetario.
Camir Gómez-Pablos forma parte, además, de la Academia de Gastronomía de Santa Cruz de Tenerife, por lo que su perfil en el ámbito gastronómico de Canarias es completo. En este capítulo charlamos de todo un poco, siempre con la gastronomía como hilo conductor y con una visión histórica interesante.
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