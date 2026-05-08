Así es Mikönica: el brunch de La Minilla donde gastronomía, ocio y bienestar se dan la mano

En pleno auge de los brunchs, el centro comercial La Minilla esconde un auténtico tesoro gastronómico que no te puedes perder. Mikönica ha logrado captar la atención por su cuidada estética, su carta variada y una propuesta pensada tanto para desayunar como para disfrutar de tardes de tardeo en un ambiente relajado y de buen rollo.

Los brunchs más healthy de Ciudad Alta

Mikönica presenta una carta saludable y equilibrada, combinando opciones frescas, productos naturales y una presentación muy cuidada en un ambiente moderno y acogedor. Entre sus propuestas destacan los bowls, tostadas especiales, cafés de especialidad, zumos naturales y platos pensados para quienes buscan alternativas más saludables sin renunciar al sabor.

La pareja de influencers canarios hungries_grancanaria definió a Mikönica como “uno de esos sitios que sorprenden desde el primer momento”. Entre sus recomendaciones destacaron el matcha con helado de mango, el iced latte coffee con pistacho, la torrija o las tostas Mikönica y Artemisa.

Asimismo, el local ofrece la posibilidad de pedir las bebidas con leche vegetal, dando opciones a personas intolerantes a la lactosa o que apuestan por alternativas vegetales.

Mucho más que Brunch

Mikönica se ha convertido en un punto de encuentro donde gastronomía, bienestar y ocio se mezclan en un mismo concepto. El local organiza diferentes experiencias que van más allá de la comida, como sesiones de yoga o pilates combinadas con brunch, una propuesta que ha ganado popularidad entre quienes buscan desconectar, cuidar su bienestar y disfrutar de un ambiente diferente durante el fin de semana.

También apuesta por las tardes de tardeo, creando un entorno relajado y social en el que música, cócteles y gastronomía convierten el espacio en uno de los rincones más atractivos de La Minilla para pasar la tarde con amigos o familia.

Con una propuesta que mezcla gastronomía saludable, diseño cuidado y experiencias diferentes, Mikönica se ha convertido en mucho más que un simple local de brunch. Su ambiente acogedor, la variedad de su carta y sus actividades enfocadas al bienestar han logrado posicionarlo como uno de los rincones de moda en La Minilla.

Ya sea para disfrutar de un desayuno tranquilo, una sesión de yoga con brunch o una tarde de tardeo entre amigos, Mikönica se consolida como una de las opciones más atractivas de Ciudad Alta para quienes buscan desconectar sin salir de Las Palmas de Gran Canaria.