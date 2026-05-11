El rincón de Arinaga que triunfa con sus focaccias: el sabor italiano llega a Gran Canaria

La brisa marina del muelle de Arinaga tiene un nuevo aroma que compite con el salitre. El sabor de Italia aterriza en este enclave costero de Agüimes de la mano de Blubalú, un proyecto gastronómico que nace de la pasión familiar y que busca darle una vuelta al concepto de la focaccia tradicional a través de la creatividad y el producto local.

El sueño de Daniela y Alejandra

Como si de una película se tratase, estas dos hermanas decidieron dar un giro de 180 grados a sus vidas. Tras años de experiencia al otro lado de la barra, han colgado el uniforme de camareras para tomar las riendas de su propio destino gastronómico. Lo que comenzó como una idea compartida es hoy una realidad en Arinaga: un viaje emprendedor que fusiona su energía con una visión clara y un objetivo en mente.

Decidieron emprender este camino juntas, uniendo su espíritu emprendedor con una propuesta culinaria innovadora donde la complicidad entre ambas se refleja en la atención al detalle. Desde la decoración del local hasta la cuidada selección de los ingredientes que coronan sus masas, en Blubalú siempre buscan un equilibrio perfecto entre lo rústico y lo sofisticado.

¿Qué es lo que diferencia a Blubalú?

Lo que diferencia a Blubalú es, sin duda, la calidad de su base. Sus focaccias, elaboradas artesanalmente con los mejores ingredientes, ofrecen un bocado sabroso, ligero y con ese crujido exterior tan característico que solo se consigue con paciencia y técnica.

La carta es un recorrido por combinaciones que van desde embutidos de primera calidad hasta vegetales de temporada. Quienes ya lo han visitado, como la influencer ashuncion, recomiendan sin dudar la focaccia "Porca" —con porchetta, rulo de cabra, tomate semiseco, cebolla caramelizada y miel y mostaza— o su espectacular brownie de frambuesa.

Además, su versatilidad es ideal tanto para un desayuno frente al mar como para un "tardeo" con amigos, con opciones que incluyen desde un rico ice latte hasta un buen matcha o sus llamativos açai. En un entorno donde la gastronomía tradicional canaria es la reina, esta propuesta de street food de alta calidad aporta diversidad y modernidad al sureste de la isla.

Con una acogida excelente en sus primeras semanas de vida, Daniela y Alejandra han demostrado que hay espacio para la innovación cuando se hace con cariño y respeto por el producto. Blubalú ya no es solo una novedad; es la nueva parada obligatoria para quienes pasean por la Avenida de Arinaga y buscan un sabor que les transporte directamente al Mediterráneo sin salir de la isla.