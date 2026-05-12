Así es El Cápita: el restaurante que alumbra el muelle de Agaete

Agaete siempre ha tenido un aroma especial. Entre el sonido del mar, las vistas al muelle y el ambiente marinero de la zona, como buen pueblo pesquero, destaca El Cápita, un restaurante que lleva desde 1959 conquistando a locales y turistas con una propuesta basada en el producto fresco, la cocina canaria y una ubicación privilegiada frente al océano Atlántico.

¿Qué es lo que hace a El Cápita un lugar especial?

Principalmente que mantiene intacta la esencia de las tradicionales casas de comida canarias, apostando por el producto fresco y una cocina ligada al mar. Su ubicación, en pleno muelle de Agaete, lo convierte en uno de esos lugares donde la experiencia gastronómica va mucho más allá de la comida.

El puerto de Agaete / LP/DLP

El sonido del mar como música de fondo y las espectaculares vistas al puerto convierten la visita en una verdadera travesía por el archipiélago. Es el refugio de quienes buscan el sabor auténtico de la costa canaria, lejos de artificios, en un ambiente que respira la solera de los antiguos pueblos pesqueros.

La mejor parrillada de pescado del norte de Gran Canaria

La cuenta de influencers gastronómicos grancanaria.atugusto ofrece una guía indispensable para no perderse entre los aromas de esta cocina. Para estos creadores de contenido, el combinado (28,00 €) es la opción estrella y algo que no te puedes perder si vienes con apetito. Asimismo, la parrillada (34,00 €), con el intenso sabor del mar, resulta ideal para quienes buscan compartir una experiencia auténtica frente al muelle.

Para los amantes de la cocina canaria, el gofio escaldado (5,00 €) es el entrante obligatorio, con ese gusto a tradición que solo se consigue tras décadas de práctica. El toque dulce lo ponen sus tartas caseras (5,00 €); en este apartado, los influencers destacan la de chocolate clásica y la exótica de piña como el broche de oro perfecto antes de que llegue la cuenta.

Por último, el secreto mejor guardado de la casa es su plato de chocos en salsa. Al ser una sugerencia que suele estar fuera de carta, conviene preguntar por ella nada más sentarse a la mesa para no quedarse con las ganas.

Ubicado en la calle Nuestra Señora de las Nieves, 37, el local abre de martes a domingo entre las 12:00 y las 17:00 horas, consolidándose como una de las paradas gastronómicas imprescindibles para quienes visitan Agaete y buscan disfrutar del auténtico sabor del mar en Gran Canaria