Germán Ortega: "Me sedujo la ambición de Bevir y las ganas que tiene por ser referente"

Germán Ortega aterriza en Bevir by Lopesan sin la necesidad de demostrar quién es, su nombre forma parte ya de esa generación de cocineros que asumieron la responsabilidad de alzar la cocina canaria a lo más alto de la gastronomía. Más allá de su currículum y su gran trayectoria, el chef grancanario llega al Hotel Lopesan Costa Meloneras para buscar una identidad propia y definitiva.

Tras años en un proyecto consolidado, nos cuenta, que lo que más le atrae de este restaurante es "su gente, las personas que forman parte de Bevir y las ganas que tienen de convertirse en un referente de la isla y, por supuesto del archipiélago. Tiene un potencial enorme y una ambición muy sana". La oportunidad que le ofrece y el potencial que tiene el pertenecer a una gran cadena hotelera y poder construir una oferta de calidad y de alta cocina.

Madurez

Ortega que conoce de sobra el entorno Michelin y con una larga experiencia culinaria, aplica a su cocina una mirada que mezcla técnicas europeas, influencia nórdica junto a la defensa radical del producto local canario, pero sin caer en lo banal del territorio, que algunos restaurantes usan como estrategia de marketing. Lo hace desde el conocimiento y la madurez en su conjunto. En este sentido, destaca que "espero evolucionar en los sabores, seguir cocinando mayormente producto local, pero influir en los sabores como base fundamental del restaurante".

El sabor y la precisión son parte de su ADN así como la evolución constante. El Germán Ortega que asume hoy el mando de la cocina de Bevir ya no es el mismo cocinero que se formó en España, Reino Unido o Suecia. Tiene un concepto más profundo, más sereno y con una conexión muy especial con el entorno y el territorio que le rodean.

El equipo será piedra angular en el proyecto, ya que todos deben formar parte de una única unidad que permita a los clientes disfrutar de una cocina memorable, una sala a la altura y una sumillería que maride perfectamente la experiencia. Toda esta parte liderada por el flamante ganador al Mejor Sumiller de España 2026 en el Salón Gourmets: Diego Tornel, también ganador del premio a Mejor Sumiller de Canarias en la primera edición de Culinary Hotel Awards.

El equipo de cocina y de sala del restaurante. / LP / DLP

Obsesionado con la búsqueda constante de la excelencia gastronómica y con su propio método de trabajo y discurso claro que hará que el éxito llegue. "La excelencia es intrínseca en mi modo de trabajar; los premios llegarán de forma natural. Es algo que no controlamos nosotros pero sí que vamos a por ellos". El foco está puesto en construir una cocina coherente, sólida y emocional. Lo más importante es que el cliente disfrute y se lleve la sensación de haber vivido una experiencia única e irrepetible, que quede grabada en su memoria.

El restaurante seguirá trabajando desde el territorio, el Atlántico será su principal despensa con productos como la sama roquera, el camarón de Mogán o el atún rojo, junto a la finca propia de Veneguera, que ya forma parte de la esencia del restaurante. Además, propone productos de la tierra que Ortega devolverá a la mesa en una forma que los hace reconocibles y nuevos al mismo tiempo. Probablemente, aquí es donde reside una de las claves más interesantes de esta nueva etapa.

La nueva cocina que propone el chef para Bevir estará profundamente ligada al sabor, con la capacidad de que el plato permanezca en la cabeza mucho más allá de terminarlo. Una experiencia gastronómica que se convierta en escaparate contemporáneo del producto y la cultura de Canarias.

Carta de Bevir. / LP / DLP

Un espacio dentro del hotel con cultura y narrativa canaria que atraiga a los clientes que aprecien la buena gastronomía y el producto local. "Soy un cocinero que defiende el producto de cercanía con madurez, y eso indudablemente atrae a un cliente que siempre lo va a apreciar generosamente. Si ofreces buena gastronomía, y además local, vas a convertirte en un hotel de referencia para los clientes".

El restaurante Bevir by Lopesan comienza una nueva etapa en la que el chef quiere continuar manteniendo la esencia de la marca, pero consolidando definitivamente el discurso dentro de la alta cocina canaria. Manteniendo la experiencia basada en diferentes menús para poder conocer y disfrutar el relato de Bevir by Lopesan de la mano del nuevo chef.

Lo que ocurra a partir de ahora va a estar ligado a generar una identidad propia con personalidad, construyendo una cocina que no se parezca a ninguna otra. Y conociendo la trayectoria de Germán Ortega, cuesta pensar que haya alguien más preparado para asumir este reto.