El rincón más dulce de Jinamar: el obrador La Colmena Boutique ofrece las tartas de queso más originales de Telde

En pleno barrio de Jinámar, este pequeño obrador se ha convertido en el punto de encuentro indispensable para los amantes del dulce en Telde, destacando por una propuesta de tartas de queso que rompe con lo convencional y apuesta por la innovación en cada receta.

Un obrador con sello propio en el corazón de Jinámar

En el panorama gastronómico de Telde, pocos nombres han despertado tanta curiosidad en los últimos meses como La Colmena Boutique. Este establecimiento, que se define como un obrador de autor donde el tiempo y la materia prima mandan, ha logrado atraer a clientes de toda la isla que acuden en busca de su producto estrella: la tarta de queso.

No obstante, el obrador —anteriormente conocido como Marvai Despacho del Pan— ofrece también un cuidado servicio de cafetería para quienes no pueden esperar a llegar a casa. Sus napolitanas, ya sean de crema o chocolate, suponen un bocado artesanal que no deja indiferente a nadie.

Asimismo, para aquellos que buscan un desayuno más completo, sus sándwiches de berros con queso tierno representan la opción ideal para los amantes de los sabores frescos y tradicionales de nuestra tierra.

Además, los croissants rellenos se han convertido en una de las señas de identidad de la casa. Con el equilibrio perfecto entre una masa crujiente y un interior generoso, su amplio abanico de variedades permite al comensal explorar todo tipo de combinaciones, elevando la bollería clásica a un nivel superior.

Las tartas de queso más originales

El verdadero reclamo de La Colmena Boutique, como nos cuenta el influencer Tesee Foodie, es su innovadora propuesta de tartas de queso. Lejos de ofrecer una receta básica, el obrador permite al cliente diseñar, dentro de los productos que ofrecen, su propia tarta a partir de un sistema de personalización tan original como accesible.

Las porciones clásicas tienen un precio de 1,50 euros pero, por tan solo 70 céntimos, es posible añadir el topping que se desee: Oreo, Cubanito o pistacho, entre otros. Esta dinámica no solo permite ajustar el dulce al gusto de cada paladar, sino que convierte cada visita en una oportunidad para explorar una combinación distinta.

Para Tesee Foodie, quien asegura que «vendría solo por esta tarta», la nueva sensación del momento es su variedad con sabor a picota, una creación que se antoja como una explosión exótica de matices. Desde las texturas más cremosas, que marcan la tendencia actual, hasta mezclas que juegan con contrastes crujientes y dulces, la versatilidad de sus tartas de queso se ha consolidado como el auténtico fenómeno viral de Jinámar.

No es de extrañar que este pequeño rincón teldense haya trascendido su condición de secreto de barrio para convertirse en un destino obligado para quienes buscan repostería de autor a precios populares.