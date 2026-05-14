Suertes del Marqués: 20 años de la bodega familiar convertida en icono mundial

Cuando uno descuelga el teléfono para invitar a personalidades de diferentes países del mundo y todas las respuestas son afirmativas, quiere decir que el que llama tiene el respeto y la admiración de un elenco imponente; un poder de convocatoria admirable y una valentía para afrontar el evento fuera de dudas. Esto ocurrió en la Casa Lercaro de La Orotava, territorio de Suertes del Marqués, la bodega canaria que celebró su 20 aniversario a lo grande, con una fiesta internacional con Tenerife como sede; un escaparate mundial como los vinos que de esta heroica bodega salen.

El programa ya era una declaración clara de intenciones: jornada completa, desde las catas iniciales hasta el almuerzo posterior, pasando por las horas de música, de risas compartidas y de reencuentros de numerosos colegas del sector. Ahí estaba todo el mundo, se hablaban todos los idiomas y se compartía una pasión común: el vino. El gran anfitrión, Jonatan García, andaba de aquí para allá recibiendo abrazos, felicitaciones y peticiones de cata.

Estuvo un buen rato sirviendo sus vinos en la mesa de Suertes del Marqués, y otro rato no menos importante atendiendo a los medios de comunicación, nacionales e internacionales. Por allí andaban también diferentes autoridades políticas, aunque aquí las que generaban murmullos eran las autoridades del vino. Logré sacar al bodeguero tinerfeño un rato del magnífico caos con olor a vino en el espacio dedicado a las catas, y atendió con calma a este periódico.

Vaya fiesta has montado, la gente debe estar alucinando.

Tenemos un gran programa por delante, que empezó hace varios días con la gente que ha ido llegando a Tenerife para este evento. Hemos querido hacer algo realmente especial para celebrar estos veinte años y hemos tenido el apoyo de grandes productores que se han desplazado hasta aquí para estar con nosotros, algo tremendamente difícil, que además han venido porque han querido. No se les ha pagado ni billete de avión ni nada, han venido porque son amigos. La previa ha estado a la altura, con la cocina de Ugo Chan o Lucas Maes.

¿Eres consciente de lo logrado en estos 20 años o el ritmo no te permite la reflexión?

Eventos como el de hoy me hacen ver más de cerca lo logrado. Antes me emocioné al pensar en todo el trabajo duro que hemos realizado durante estos años para lograr los vinos que estamos sacando. Hay mucho trabajo, sobre todo en el viñedo, que es fundamental. Cuando empezamos nunca pensé que íbamos a llegar a donde hemos llegado, con una repercusión mundial, con la admiración de la crítica internacional y con la fidelidad de nuestros clientes.

Tu estilo es inconfundible en tus vinos, la magia del hombre detrás de la uva.

En mi opinión es muy importante la mente de la persona que elabora los vinos, porque puedes tener un gran viñedo, pero la clave es saber interpretarlos, qué potencial tienen. En Canarias siempre hubo mucho error con nuestras variedades, que normalmente suelen tener poca capa, poco color. Queríamos jugar a la imitación y hacer un Burdeos o un Ribera del Duero, saliendo esos verdores y amargores que empujaban a la gente a decir que los vinos de Canarias no valían. Es como si quisieras hacer en Borgoña un Burdeos. Se pueden hacer grandes vinos en los viñedos de Canarias, sabiendo lo que tenemos e interpretando bien el paisaje. Lo digo con conocimiento de causa, pues estoy con tres proyectos: Presas Ocampo, en Tacoronte; lo de Tamerán en Gran Canaria y Suertes del Marqués. Esto me ha abierto la visión.

¿Cuántas bodegas están celebrando este aniversario contigo?

Hay 40 bodegas invitadas, aunque hay más productores que están aquí, pero no podíamos ampliar más porque sería un disparate. Hay 40 productores de todo el mundo: Borgoña, Champagne, Douro, Azores, Argentina... un nivel muy alto. En el mundo del vino hacemos muchas relaciones entre nosotros, compartimos ferias, cenas, catas... y vas creando amistades. Tengo la suerte de tener muchos amigos que hacen buenos vinos, no puedo decir que haya alguno que haga algo mediocre.

El bodeguero, en uno de los espacios de la Casa Lercaro donde se celebró el evento. / José Luis Reina

¿Te consideras profeta en tu tierra?

No, obviamente no. Pero sí es verdad que ahora creo que ya estamos mucho más reconocidos. Las ventas aquí han experimentado un auge increíble. Siempre están los detractores, pero al final es como todo, si le caes bien a todo el mundo es que eres un mediocre. En Canarias la calidad de la restauración ha subido mucho, ya pueden pagar unos vinos a un nivel más alto y cuentan con sumilleres más formados. A esto hay que sumarle la clientela, que aprecia más estos vinos y cuenta con mayor sensibilidad.

¿Hacia dónde va la tendencia en el consumo de vino?

Para nosotros es fundamental el mantenimiento del viñedo. Ahora mismo estamos en un momento de máximo esplendor del vino en Canarias, pero las hectáreas decrecen. Cada año hay menos viticultores, de ahí que nuestra filosofía siempre fuera trabajar el viñedo. Teniendo esto claro, hay una tendencia hacia el vino blanco, cuyo consumo crece mucho; por eso estamos plantando y captando viticultores de la zona de Los Realejos, que es una zona fundamentalmente de blanco, para crecer en volumen. No quiero crecer en cuanto a cantidad de botellas, pero quiero hacer mejores vinos cada año.

El Vidonia de Suertes del Marqués está siendo uno de los vinos más aclamados en tu propia fiesta...

Sí, es un orgullo. En Londres, por ejemplo, ya lo consideran un icono, y eso es muy complicado. Muchas veces no se llega a creer lo mucho que la gente lo aprecia en otras partes del mundo. Siempre nombro Londres porque es la meca del mundo del vino, del sumiller... hay un nivel altísimo. Y que nuestros vinos sean tan respetados allí es muy emocionante.