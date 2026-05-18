Raúl Pérez: "Canarias cuenta con el vino más puro del Atlántico"

Su presencia en cualquier evento siempre despierta murmullos y cierto misticismo; también admiración. No es solo el enólogo más mediático de España, además está considerado un genio a nivel internacional, por lo que es capaz de atraer miradas, protagonizar innumerables selfis y estrechar una respetable cantidad de manos, de profesionales del sector y de seguidores, que viene a ser lo mismo. Raúl Pérez, nacido en León y leyenda en el Bierzo, acudió a la celebración del 20.º aniversario de Suertes del Marqués, la bodega tinerfeña que lidera Jonatan García, y rápidamente se convirtió en uno de los grandes reclamos del día.

Siempre cercano y natural, el enólogo mantiene un estrecho vínculo profesional con Canarias, pues asesora, desde hace unos años, a la bodega Stratvs de Lanzarote. Ahí ha descubierto un terruño complejo, "extremo", como él mismo lo cataloga, pero también le ha servido para afrontar un reto del que ahora es un admirador sincero, pues reconoce que interpretar ese paisaje le ha abierto una nueva perspectiva, algo que desconocía y que le está aportando mucho. "Es difícil entenderlo, pero después de tres años ya estamos contentos. No lo tenemos todavía muy claro al 100%, pero nos queda menos trayecto; entendiendo lo complicado que es la zona, la climatología, la viticultura y bueno, aprendiendo a vivir con ello".

Pérez reconoce que se enfrenta, en Lanzarote, a "un terruño muy complejo, no hay muchos así. Es austeridad pura y dura, es dureza. Muy difícil. Son variedades familiares pero que cuando están ahí se muestran diferentes; para mí es todo un reto. Después de tres años no he visto nada parecido, es algo insólito, único. La historia solo hace que continúe lo más interesante y si los viñedos siguen ahí es porque siempre ha habido una parte valiosa, siendo eso lo que diferencia a las grandes zonas de las que no han continuado".

El enólogo, observando el paisaje. / José Luis Reina

El enólogo se muestra optimista con este desafío en las Islas: "En la Península se nos llena la boca con lo de vinos atlánticos, y si hay un sitio atlántico es Canarias, por todos lados: norte, sur, este y oeste. Es un poco extremo todo, porque es un atlántico extremo, no uno de transición como podemos tener en Galicia o Portugal. Canarias cuenta con el vino más puro del Atlántico, y eso me hace ser realmente optimista".

La gran fiesta

Mientras se desarrolla esta entrevista, el mediático genio de nariz privilegiada y métodos únicos no para de recibir a seguidores que tratan de intercambiar opiniones con él. "Yo creí que venía a una cosa más familiar —reconoce—. Esto es una feria en toda regla. Me recuerda mucho a los eventos que hacía yo hace muchos años, donde se juntaban muchas bodegas y muchos amigos. Al final, el mundo del vino es pequeño, y verles aquí hoy es increíble. Productores de tantos países y de primer nivel, la verdad que es una envidia, porque me recuerda mucho a mi pasado, cuando hacía muchas cosas más. Esto de hoy me da mucha energía".

Pérez, durante el aniversario de Suertes del Marqués. / José Luis Reina

Cuestionado sobre el anfitrión de la fiesta y su bodega, Raúl Pérez afirma que "Jonatan García es un referente y un luchador de la tierra; es un tío que lleva sus vinos, sus viñas y su isla por todo el mundo. Admirable. Gente como él es lo que necesitamos en este sector, quiero decir, gente que venga desde sitios tan recónditos como puede ser esto o el Bierzo. No somos Borgoña, ni Burdeos o Alsacia ni tenemos grandes apellidos. Tenemos apellidos normales y primeras generaciones en muchos casos, como es su caso, o segundas de bodegueros. Jonatan ha llegado muy lejos en poco tiempo, pues creo que cualquiera en cualquier parte del mundo conoce Suertes del Marqués".

Sobre la evolución reputacional del vino canario a nivel internacional, Raúl Pérez lanza una última reflexión: "¿A quién no le apetece tener un vino canario en su carta? Un vino singular de una isla en medio del Atlántico, con unas condiciones de suelo muy particulares. No hay muchísimos vinos del mundo en suelo volcánico; no hay una zona histórica, de tránsito, una zona increíble de paisaje. Porque el paisaje sigue siendo parte del vino, ¿no? Unas cepas que han estado aquí durante muchísimos años. Cuando algo no vale, la gente lo cambia y si las cepas continúan aquí con este clima y este suelo, es porque valen", confiesa. Para él, "lo más importante es saber interpretarlo, que es el problema que tienen a veces muchas zonas, que somos tan globales que no sabemos interpretar desde el punto de vista singular. No podemos hacer un vino de Canarias como lo hacen en Burdeos, en Ribera del Duero o en Rioja. Esto es lo difícil y, a la vez, lo fácil de entender".