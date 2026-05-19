La Academia de Gastronomía analiza en Las Palmas la nueva ley contra el desperdicio alimentario
El encuentro reunió en el Royal Hideaway Santa Catalina Hotel a representantes institucionales y académicos para debatir los retos de la Ley 1/2025
La Academia de Gastronomía de Las Palmas celebró este lunes 18 de mayo, en el Royal Hideaway Santa Catalina Hotel, un nuevo acto divulgativo centrado en la nueva Ley 1/2025 sobre prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario.
La jornada sirvió como espacio de análisis y debate sobre una normativa llamada a tener un papel relevante en la gestión responsable de los alimentos, tanto en el ámbito institucional como en el sector gastronómico, educativo y social.
Debate sobre sostenibilidad y concienciación
El encuentro contó con la participación de Narvay Quintero Castañeda, consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, y de Lluís Serra Majem, rector magnífico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública.
Durante el acto, Serra Majem presentó además el libro Concienciación sobre el desperdicio de alimentos, una obra vinculada a la necesidad de promover hábitos más responsables y sostenibles en torno al consumo y aprovechamiento de los recursos alimentarios.
La mesa redonda estuvo moderada por Cristina Viera Rodríguez e Ignacio Bernaldo de Quirós Zubizarreta, vicepresidenta y socio de la Academia Gastronómica, respectivamente, quienes guiaron un diálogo enriquecedor sobre los desafíos y oportunidades que plantea esta nueva legislación.
El acto concluyó con un cóctel en el que invitados, ponentes y conferenciantes pudieron compartir impresiones en un ambiente distendido y cordial.
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