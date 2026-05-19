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La Academia de Gastronomía analiza en Las Palmas la nueva ley contra el desperdicio alimentario

El encuentro reunió en el Royal Hideaway Santa Catalina Hotel a representantes institucionales y académicos para debatir los retos de la Ley 1/2025

Acto de la Academia de Gastronomía de Las Palmas en el Royal Hideaway Santa Catalina Hotel

Acto de la Academia de Gastronomía de Las Palmas en el Royal Hideaway Santa Catalina Hotel

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Acto de la Academia de Gastronomía de Las Palmas en el Royal Hideaway Santa Catalina Hotel / La Provincia

Eva de León

Las Palmas de Gran Canaria

La Academia de Gastronomía de Las Palmas celebró este lunes 18 de mayo, en el Royal Hideaway Santa Catalina Hotel, un nuevo acto divulgativo centrado en la nueva Ley 1/2025 sobre prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario.

La jornada sirvió como espacio de análisis y debate sobre una normativa llamada a tener un papel relevante en la gestión responsable de los alimentos, tanto en el ámbito institucional como en el sector gastronómico, educativo y social.

Debate sobre sostenibilidad y concienciación

El encuentro contó con la participación de Narvay Quintero Castañeda, consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, y de Lluís Serra Majem, rector magnífico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública.

Durante el acto, Serra Majem presentó además el libro Concienciación sobre el desperdicio de alimentos, una obra vinculada a la necesidad de promover hábitos más responsables y sostenibles en torno al consumo y aprovechamiento de los recursos alimentarios.

La mesa redonda estuvo moderada por Cristina Viera Rodríguez e Ignacio Bernaldo de Quirós Zubizarreta, vicepresidenta y socio de la Academia Gastronómica, respectivamente, quienes guiaron un diálogo enriquecedor sobre los desafíos y oportunidades que plantea esta nueva legislación.

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El acto concluyó con un cóctel en el que invitados, ponentes y conferenciantes pudieron compartir impresiones en un ambiente distendido y cordial.

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