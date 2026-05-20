Kike Espino lo vuelve a hacer: Manuela Jimena llega al sur de Gran Canaria

Los que conocen a Kike Espino saben que esa cabeza no para ni un segundo. Al frente de numerosos negocios hosteleros de éxito (Triciclo, Manuela Jimena, Morro Colorao y Ultramarinos Machete), todos en Vegueta, y sumando también el negocio de ocio nocturno del que es uno de los impulsores (Club Mendizábal), parece que el grancanario no está por la labor de frenar su intensa actividad empresarial. Ahora ultima los detalles para una apertura de esas que suponen un punto de inflexión: Manuela Jimena Sur.

Espino, con un innato olfato para abrir negocios de admirable capacidad y ejecución, se muestra especialmente ilusionado ante el inminente reto. "Vamos a abrir el 15 de julio en un ecosistema gastronómico que se llama Anido, liderado por la familia Gordillo, que ha propuesto actualizar y dinamizar la zona de Playa del Inglés, en la avenida de Tirajana, frente al edificio Mercurio. Será una zona realmente buena en el sur, muy necesaria, tanto para público local como para visitantes", adelanta Kike Espino.

Fachada de Manuela Jimena en Vegueta. / LP / DLP

En ese ecosistema de Anido, una de las grandes aperturas será la de Manuela Jimena, un concepto ya más que consolidado en la calle Pelota de Vegueta, en la capital grancanaria, y que ahora afronta la ilusionante campaña de conquistar el siempre deseable sur de la isla. "Mantendrá la misma esencia con la que triunfa en Vegueta, con toques un poco diferenciadores, como los vinos y algunos platos. He metido otro tipo de platos, pero el que entre a Manuela Jimena en el sur se encontrará ese lugar reconocible del que me siento tan orgulloso".

Espino se muestra especialmente motivado con este nuevo espacio, su quinto punto de venta, esta vez fuera de la capital, territorio que controla, conoce y desde el que ha marcado tendencia. "Cambiar de zona me hacía falta, demostrarme a mí mismo y a toda mi clientela que no solo valgo para Vegueta, sino también para hacer disfrutar de mis conceptos en otra zona de Gran Canaria. Estoy con la máxima ilusión. Soy consciente de que el sur de la isla es una plaza compleja, pero me hago una pregunta: ¿y no era complicado Vegueta cuando nadie apostaba por ella?", reflexiona el fundador de Kikong.

Esta apertura, por supuesto, se traduce en un considerable aumento de empleados, trabajadores que siguen haciendo crecer una empresa en plena expansión. "Sumaremos 18 empleados más para afrontar el reto de Manuela Jimena Sur, por lo que nuestra plantilla superará los cien empleados en temporada. Es algo de lo que me siento realmente orgulloso, porque este éxito es también gracias a todos ellos", adelanta Espino. Un nuevo hito de un empresario que parece no tener límites y cuya ambición sigue conquistando Gran Canaria.