José Quevedo: "Ron Aldea cumple 90 años en su mejor momento"

Acercarse al centenario y seguir reinventándose año a año no está al alcance de cualquiera, y menos de una destilería cuya competencia a nivel global es brutal. Pero ahí sigue Aldea, un ron más que reconocible y admirado dentro y fuera de nuestro territorio; una destilería que mantiene esa esencia de antaño, con un romanticismo añejado en barricas con cierto olor a mar y un sabor inconfundible. Las instalaciones están a poca distancia de la costa, muy cerca de las piscinas naturales de Charco Azul, lo que le ofrece un aire asalvajado dentro del paradisiaco entorno, digno de cualquier destilería de whisky escocés, como la que produce el célebre Talisker.

El maestro ronero de Destilerías Aldea, José Quevedo, está al frente de la cuarta generación de la empresa familiar junto a sus hermanas. Atiende a este periódico mientras ultima los detalles para la gran fiesta que celebrará en Los Llanos de Aridane para festejar, en dos jornadas, el gran cumpleaños. "Mi recuerdo de la infancia es estar en la fábrica echando una mano, o molestando, pero siempre ayudando y aprendiendo. En mi adolescencia empecé a aportar algunas ideas para impulsar el crecimiento de la destilería, algo que he podido ir desarrollando desde que asumí la gestión integral junto a mis hermanas".

Quevedo recuerda que "cuando mi padre llegó de Gran Canaria a La Palma a finales de la década de los sesenta, trabajó prácticamente solo hasta finales de los noventa. La estrategia y el día a día de la empresa lo gestionó él a su manera. Es en el momento de la cuarta generación, cuando me incorporo a tiempo completo a la destilería, cuando tratamos de desarrollar una nueva estructura y una modernización, con nuevos productos, gamas premium, ediciones limitadas, etc. Nos volcamos también en mejorar la distribución y la marca de mercado, así como la imagen de formato propio".

Un trabajador de la destilería en pleno proceso de corte de caña. / LP / DLP

Quevedo no olvida las raíces, desde aquella Destilería San Nicolás donde nació el Ron Aldea, en Gran Canaria, promoviendo la destilación directa del jugo de caña, primando el producto sobre el negocio y la calidad sobre la cantidad; hasta su llegada a San Andrés y Sauces, en La Palma, donde las plantaciones de caña y la industria azucarera permanecían prácticamente vírgenes. Es justo ahí donde la destilería ha conseguido alcanzar un crecimiento exponencial sin perder esa mirada de autenticidad, adaptando su oferta a las tendencias actuales del mercado y con productos de coleccionista muy valorados.

Turismo

Alambique en el interior de la destilería de Ron Aldea. / LP / DLP

Una de las grandes apuestas de la empresa familiar, más allá del método tradicional y ese trato innegociable con el estilo de los fundadores, es convertir la destilería en un destino turístico de referencia dentro de la isla de La Palma. Y lo han conseguido. "Llegamos a estos noventa años en nuestro mejor momento. Es también un reclamo turístico de mucho interés, pues hemos potenciado mucho las visitas a la destilería, recibiendo a unos 70.000 visitantes anuales de media. Es otra oportunidad de negocio que queremos aprovechar, sobre todo por la importancia que tiene de cara al exterior, donde cada visitante que viene y se lleva una botella se convierte también en un embajador de Aldea", apunta Quevedo.

Por todo esto, la fiesta que han preparado para celebrar el aniversario será "a lo grande, gracias también a la implicación del ayuntamiento de Los Llanos de Aridane. Este viernes será la inauguración con una vertiente más institucional, con actuaciones musicales, charlas sobre la caña de azúcar en La Palma o talleres de destilación. Ya el sábado tendremos un día completo e intenso, con talleres infantiles, concurso de coctelería, diferentes exhibiciones y actuaciones musicales. Serán dos jornadas festivas para celebrar con todo el mundo y pasarlo en grande".