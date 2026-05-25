The Rare Tour hace historia en CHAR: José Gordón, El Capricho y tres noches para el recuerdo

La celebración de The Rare Tour CHAR x El Capricho fue una experiencia internacional que reunió durante tres noches a José Gordón y al equipo de Bodega El Capricho, considerados referentes mundiales en el universo de la carne y la cocina a la brasa.

Presentado en el marco de The Rare Tour, una de las series de cenas a cuatro manos más reconocidas y exitosas del mundo, el encuentro reflejó además el espíritu de excelencia, producto y maestría asociado a los World’s 101 Best Steak Restaurants, ranking en el que El Capricho ocupa el puesto número 10 y CHAR el número 46.

La celebración de este encuentro supone también un nuevo hito para Venture Hospitality Group y para Venture Collection, donde a través de eventos de este nivel, continúa reforzando su apuesta por la alta gastronomía y contribuyendo a situar a Canarias en el mapa internacional del turismo gastronómico y la alta cocina.

Durante tres noches consecutivas, CHAR se convirtió en el epicentro gastronómico de Tenerife al reunir a profesionales, clientes y amantes de la gastronomía alrededor de una experiencia marcada por el respeto absoluto al producto, el dominio de la brasa, la técnica y la autenticidad.

José Gordón en CHAR. / Eduardo Gorostiza

Cada plato sirvió como punto de partida para hablar de tradición, maduración, fuego y oficio, en un encuentro que destacó no solo por el nivel culinario, sino también por la cercanía y la filosofía de trabajo de uno de los nombres más influyentes de la gastronomía internacional vinculada a la carne.

Las tres cenas en el que cada servicio ofrecía una puesta en escena distinta de una misma pasión: brasas vivas, producto excepcional, precisión técnica y una experiencia diseñada para emocionar al comensal más allá de lo estrictamente gastronómico.

El evento organizado por Venture Hospitality Group, fundado por Robert Ng, fue un éxito. / Eduardo Gorostiza

La experiencia finalizó con un exclusivo almuerzo privado junto a José Gordón y un reducido grupo de invitados especiales. En un ambiente íntimo y reservado, lejos del ritmo habitual del servicio, los asistentes pudieron compartir conversación, conocimiento y reflexión en torno al origen del producto, la sensibilidad gastronómica y el respeto por el animal.

Desde CHAR y Venture Hospitality Group agradecemos la presencia de todos los asistentes, así como la generosidad y colaboración de José Gordón y todo el equipo de El Capricho por compartir su visión, experiencia y manera de entender la grandeza de la cocina a la brasa.

The Rare Tour 2026 deja así mucho más que el recuerdo de tres noches memorables. Deja una huella en la escena gastronómica de Tenerife y consolida a CHAR como uno de los espacios de referencia para la alta cocina de producto en Canarias, demostrando que cuando el conocimiento, la pasión y el fuego se encuentran, la gastronomía trasciende y se convierte en historia.