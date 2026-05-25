Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
José Luis Rodríguez ZapateroIgnacio Gallego HondiusAparcamiento fantasma de Las Palmas de Gran CanariaLuis García - UD Las PalmasCompras online baratasVisita del papa León XIV a Gran CanariaCalor y calima en Canarias
instagramlinkedin

Cocinar para cuatro

Vídeoreceta de la semana: Banana bread (o pan de plátano)

Esta es una de esas recetas perfectas para cuando tienes unos plátanos ya demasiado maduros rondando por la cocina y estás a punto de tirarlos

Banana bread.

Banana bread. / Jaime Puig

Jaime Puig

Jaime Puig

Las Palmas de Gran Canaria

Justo esos, los que están blanditos y con la cáscara llena de manchas, son los mejores para preparar este bizcochón húmedo, aromático y con ese dulzor natural que hace que no necesite demasiadas complicaciones. Una forma sencilla y deliciosa de aprovechar fruta que parecía perdida y convertirla en un desayuno, merienda o capricho casero de los que desaparecen rápido.

Ingredientes:

  • 4 plátanos muy maduros 
  • 5 nueces 
  • 4 huevos 
  • 200 gr. de azúcar moreno 
  • 200 gr. de harina de repostería (con leudante) 
  • 150 ml. de aceite de girasol 
  • 1/2 cucharadita de bicarbonato 
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla 
  • 100 ml. de leche entera 
  • Sal marina

Elaboración:

  1. Ponemos los plátanos en un cuenco y les añadimos la leche y el azúcar moreno. Lo vamos aplastando hasta que se integre bien. No importa que queden grumos. Es más, deben quedar grumitos.
  2. En otro cuenco tenemos la harina y le añadimos un poco de sal marina y el bicarbonato
  3. Echamos el aceite, la esencia de vainilla e integramos
  4. Añadimos los huevos, uno a uno, a medida que vayamos integrando el anterior
  5. Cuando hayamos mezclado los cuatro, le añadimos la mezcla de plátano triturado. Y lo integramos con movimientos envolventes
  6. Añadimos entonces las nueces troceadas y lo mezclamos bien. Engrasamos con mantequilla un molde y lo espolvoreamos con harina
  7. Lo llevamos al horno por espacio de 40 minutos a 180°C. Si vemos que se dora demasiado por arriba, lo tapamos con papel de aluminio. Cuando esté, lo dejamos enfriar

Noticias relacionadas y más

El detalle: A nuestro Banana bread le hemos añadido las nueces, que no tiene por qué llevar. ¡Denle ustedes el toque que mejor les parezca!

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents