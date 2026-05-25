Cocinar para cuatro
Vídeoreceta de la semana: Banana bread (o pan de plátano)
Esta es una de esas recetas perfectas para cuando tienes unos plátanos ya demasiado maduros rondando por la cocina y estás a punto de tirarlos
Justo esos, los que están blanditos y con la cáscara llena de manchas, son los mejores para preparar este bizcochón húmedo, aromático y con ese dulzor natural que hace que no necesite demasiadas complicaciones. Una forma sencilla y deliciosa de aprovechar fruta que parecía perdida y convertirla en un desayuno, merienda o capricho casero de los que desaparecen rápido.
Ingredientes:
- 4 plátanos muy maduros
- 5 nueces
- 4 huevos
- 200 gr. de azúcar moreno
- 200 gr. de harina de repostería (con leudante)
- 150 ml. de aceite de girasol
- 1/2 cucharadita de bicarbonato
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 100 ml. de leche entera
- Sal marina
Elaboración:
- Ponemos los plátanos en un cuenco y les añadimos la leche y el azúcar moreno. Lo vamos aplastando hasta que se integre bien. No importa que queden grumos. Es más, deben quedar grumitos.
- En otro cuenco tenemos la harina y le añadimos un poco de sal marina y el bicarbonato
- Echamos el aceite, la esencia de vainilla e integramos
- Añadimos los huevos, uno a uno, a medida que vayamos integrando el anterior
- Cuando hayamos mezclado los cuatro, le añadimos la mezcla de plátano triturado. Y lo integramos con movimientos envolventes
- Añadimos entonces las nueces troceadas y lo mezclamos bien. Engrasamos con mantequilla un molde y lo espolvoreamos con harina
- Lo llevamos al horno por espacio de 40 minutos a 180°C. Si vemos que se dora demasiado por arriba, lo tapamos con papel de aluminio. Cuando esté, lo dejamos enfriar
El detalle: A nuestro Banana bread le hemos añadido las nueces, que no tiene por qué llevar. ¡Denle ustedes el toque que mejor les parezca!
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