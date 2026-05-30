El homenaje dulce de Yeray Reyes por el Día de Canarias
La propuesta del genial pastelero grancanario homenajea a marcas icónicas del archipiélago
Con motivo de la celebración del Día de Canarias este 30 de mayo, el pastelero grancanario Yeray Reyes ha presentado una selección especial de repostería diseñada específicamente para esta festividad. La iniciativa tiene como objetivo ofrecer a los consumidores una propuesta dulce vinculada a la identidad y tradición de las islas.
La oferta principal de esta campaña se centra en una variedad de cheesecakes (tartas de queso) que incorporan ingredientes y dulces característicos del archipiélago. Entre las opciones disponibles se encuentra el cheesecake de Cubanito, que combina un cremoso de chocolate blanco con el crujiente de este tradicional barquillo. Asimismo, la línea incluye una tarta de Bienmesabe, que integra esta clásica elaboración canaria a base de crema de almendras y yemas.
El producto local también tiene protagonismo con la opción de Plátano, compuesta por una crema de vainilla acompañada de plátano caramelizado. Por su parte, el producto canario por excelencia da forma al cheesecake de Gofio, que cuenta tanto con una masa como con un cremoso elaborados con este ingrediente.
La gama de tartas se completa con dos versiones inspiradas en las populares ambrosías locales: la de Tirma blanco (con cremoso de chocolate blanco y crujiente Tirma) y la de Tirma chocolate (con cremoso de chocolate con leche y crujiente Tirma).
Además de los cheesecakes, el obrador de Yeray Reyes ha sumado a esta edición especial dos variedades de palmeras. Estas siguen la misma línea de sabores de las marcas locales, ofreciendo una versión de Tirma blanco y otra de Tirma chocolate, ambas rellenadas con los mismos cremosos y crujientes utilizados en las tartas homónimas.
Para acompañar esta propuesta gastronómica, los establecimientos de Yeray Reyes han adaptado su imagen de cara a la festividad. Las tiendas físicas lucen una cuidada decoración, diseñada con mucho estilo, que busca transmitir un auténtico "alma de canariedad" y sumergir a los clientes en el ambiente de esta jornada tan especial.
El lanzamiento de esta línea y la ambientación de los locales responden a la demanda de productos de proximidad y temática local que caracteriza a la celebración del 30 de mayo, consolidando la oferta del pastelero dentro del marco de las festividades del Día de Canarias.
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