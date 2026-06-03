Cristina Millán: la mujer que devolvió la voz a la Bodega San Juan

Cual fue mi sorpresa, que allí me encontré a una antigua compañera de clase, Cristina Millán, perteneciente a la quinta generación familiar y que desde el año 2017 lidera el proyecto enoturístico que perteneció a sus antepasados.

Un proyecto vinculado a las variedades autóctonas de Canarias y cuyo enólogo es el ya conocido Carmelo Peña, el cual les ayuda con la elaboración de sus vinos. Una bodega humilde y sencilla que ofrece enoturismo con visitas guiadas, que recorren todos los entresijos de la finca, con museo propio y una tienda donde poder degustar sus vinos junto a algún queso canario.

Vayamos un poco a la historia previa. Esta bodega se fundó en 1912 por Juan Rodríquez Quegles y su esposa Carmen Millán Socorro, tatarabuelos de Cristina, tras la compra de la finca. Él, que fue fundador de la banca en Canarias y un gran empresario, traía maderas de Cuba que utilizó para fabricar parte del lagar y de la bodega.

Desde los inicios esta bodega fue visitada por turistas ingleses que acudían a la isla y se alojaban en el Hotel Escuela de Santa Brígida, pasando por San Juan para conocer la historia y los vinos que allí se hacían y terminaban visitando puestos de alfarería en la Atalaya y paseando por la caldera de Bandama. Todo una “vuelta al mundo” como ellos llamaban coloquialmente.

La prensa tradicional de la bodega. / Mulchand Chanrai

Después de algunos años tras la guerra civil, cogió las riendas el abuelo de la protagonista de esta historia, que posicionó los vinos dentro de la denominación de origen Monte Lentiscal. Variedades como la Listán Negro y la Moscatel se convirtieron en baluartes de la bodega. Además, José, que así se llamaba, inauguró su propio museo del vino con maquinaria y artilugios de la época, ofreciendo visitas y muestras de técnicas antiguas de elaboración.

Tras el abuelo, tomaron las riendas sus hijos, Juan Carlos, Gabriel y José, que se enfocaron en la producción de vino y aumentaron las visitas con grupos de colegios, turistas e interesados en conocer la historia de la bodega. Es a partir de 2006 donde cesa la actividad en la bodega, dedicándose a la venta de uva a bodegas de la Denominación de Origen.

Formada en ingeniería agrónoma y con preparación en másteres en Viticultura, Enología y Dirección de Empresas, además de cursos especializados relacionados con el sector agroalimentario y vitivinícola, impulsó la reapertura de la Bodega San Juan al público en el año 2017, retomando la actividad productiva y enoturística que había permanecido cerrada durante más de una década.

Uno de los momentos de la visita en la viña con Cristina Millán. / Mulchand Chanrai

Actualmente, dirige la bodega reforzando su apuesta por convertir el cultivo de la finca a ecológico y recuperar las tradiciones artesanales que llevaron a la bodega a su máximo esplendor en tiempos pasados. Mujer apasionada y vital, reconoce que “a veces se hace cuesta arriba mantener la empresa familiar”, tanto que tiene que combinar su trabajo de ingeniero técnico agrícola con las labores propias de la dirección del proyecto vitivinícola y su conciliación familiar como esposa y madre.

Los vinos

La bodega San Juan cuenta con una finca de unas cinco hectáreas aproximadamente donde se produce en su mayoría vino tinto de las variedades Listán Negro y Negramoll, aunque la idea es elaborar en el futuro también vino blanco. Una extensión que cuenta con espacios de bodega, lagar, museo, zona de depósitos de acero inoxidable y barricas con todos los elementos necesarios para el posterior embotellado.

Cuentan en la actualidad tres vinos tintos: Mocanal Ecológico, Mocanal Parcela de La Lechucilla y Mocanal Parcela El Reventón, todos con aromas frescos y ligeros, sabores a frutos rojos muy marcados y con algo de estructura y personalidad. En todo el proceso de elaboración se reconocen las habilidades del enólogo Peña para darle a los vinos un cariz muy limpio, integrado y pensados como vinos fáciles de tomar.

Algunos de los vinos de la bodega. / Mulchand Chanrai

Una de las fortalezas del proyecto se basa en la capacidad de adaptación con visitas guiadas personalizadas y que cuenta con todas las comodidades para hacer de la experiencia un momento único. Tanto es así, que organizan todo tipo de eventos como bodas, catas y exposiciones.

Espacios rústicos y cuidados preparados para cualquier tipo de celebración, destacando un gran salón, que era el antiguo almacén, con techos y maderas nobles, así como todos los patios y paseos rodeados de vegetación. En esta ocasión, acudo junto a la Ruta del Vino en una de sus múltiples acciones para dar a conocer la cultura del vino y las tradiciones de la isla. Está claro que el archipiélago está lleno de proyectos interesantes como este para conocer las tradiciones y la historia del vino en las islas.

Salgo entusiasmado de volver a reencontrarme con una compañera de clase que en un lugar remoto de la geografía de Gran Canaria intenta con amor y pasión mantener vivo el proyecto familiar y que como nos comenta, a pesar de las dificultades, espera que en el futuro acudan muchos más visitantes, sobre de todo de las islas, y que la bodega se convierta en una especie de símbolo de la actualidad del vino en Canarias. ¡Salud!