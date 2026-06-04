Podcast | Periodismo y gastronomía, con Fran Belín

Lleva muchos años en el oficio analizando la actualidad gastronómica canaria desde la prensa escrita, la radio y la televisión. Con Francisco Belín hemos charlado sobre la evolución que ha experimentado la forma de contar la gastronomía, desde aquella crítica clásica semanal hasta los diferentes formatos que imperan hoy en las redes sociales, sin olvidar el podcast, programas de televisión o suplementos de papel como Reina el Sabor. Belín ha repasado su extensa carrera y ha querido compartir algunas confidencias personales, como el oficio que hubiera desarrollado en el sector hostelero si lo suyo con el periodismo no hubiera sido un éxito. Además, ha opinado sobre cómo ve el panorama a corto plazo, o lo que ha supuesto para la comunicación especializada la llegada de los creadores de contenido digitales.