La Penúltima y nos vamos
Podcast | Un viaje al apasionante mundo de la cerveza artesanal
En este nuevo episodio conversamos con Antonio Trujillo, alma de The Craft Room, un espacio de referencia para los amantes de esta bebida en Canarias
Es uno de los mayores especialistas de la cerveza artesanal en Canarias, una tendencia que sigue en pleno auge y con nuevos actores que potencian un sector con una legión de seguidores. Con Antonio Trujillo hablamos de la cultura craft en Canarias y los retos de crear un negocio especializado en un sector en constante evolución.
Trujillo analiza en este capítulo del podcast gastronómico de Canarias el nacimiento de The Craft Room, su filosofía a la hora de seleccionar cervezas y la importancia de acercar al público nuevas experiencias gastronómicas a través de la cerveza artesanal.
Durante la charla también se abordó las tendencias actuales del sector, la relación entre la cerveza y la gastronomía, el papel de los productores independientes y las historias que se esconden detrás de cada etiqueta y cada grifo. Este episodio de la tercera temporada de La Penúltima y nos vamos está lleno de pasión, emprendimiento y cultura cervecera, que demuestra que detrás de una buena cerveza siempre hay una gran historia que contar.
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