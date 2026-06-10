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Restaurantes

El compromiso por la sostenibilidad como plato principal

Quince restaurantes de Gran Canaria culminan un programa de Sostenibilidad y Responsabilidad Social impulsado por el Cabildo y el Clúster Innova Gastrocan

Participantes en el programa.

Participantes en el programa. / LP / DLP

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La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

El Cabildo de Gran Canaria y el Clúster Innova Gastrocan han entregado los diplomas a los 15 restaurantes que han completado el programa de Sostenibilidad y Responsabilidad Social en la Gastronomía, un proyecto pionero que ha permitido evaluar y mejorar prácticas ambientales, energéticas y de gestión en establecimientos de toda la isla.

La iniciativa, alineada con la Estrategia Gran Canaria Circular 2030 y la visión Ecoisla, ha trabajado en ámbitos como la gestión de residuos, la eficiencia energética, el producto local, el aprovechamiento alimentario y los procesos internos, con el objetivo — como recoge la memoria del proyecto — de “impulsar un cambio en el sector de la restauración de Gran Canaria con soluciones factibles que contribuyan tanto a la sostenibilidad ambiental como a la viabilidad económica del restaurante”.

Tras el diagnóstico realizado a los restaurantes, basado en 5 ejes: eficiencia energética, gestión de residuos y desperdicios, huella hídrica, consumo de producto de proximidad y compromiso social, se obtuvo un resultado medio del 54% en el índice de sostenibilidad gastronómico. En lo que más destacan es en el uso de productos locales, con restaurantes que alcanzaron el 80%, y la eficiencia energética. La gestión interna, el compromiso social y la huella hídrica son los indicadores más bajos. A partir de estos datos, los establecimientos han recibido el informe y un plan de acción para implementar las medidas correctoras necesarias priorizadas por impacto y costes.

El consejero de Medio Ambiente, Raúl García Brink, destacó que “este proyecto convierte los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la visión Ecoisla en acciones concretas dentro de las cocinas y comedores de Gran Canaria”, subrayando que la restauración es “una puerta de entrada a nuestra identidad como isla”.

Por su parte, el presidente del Clúster Innova Gastrocan, Eugenio Sánchez, valoró el compromiso de los participantes por la sostenibilidad: “No es fácil abrir las puertas de un negocio para que lo analicen desde dentro. Ustedes lo han hecho con valentía y una enorme voluntad de mejora”.

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Participantes

Han participado en el proyecto los restaurantes de siete municipios de la isla con perfiles muy diversos: Rías Bajas, Camino al Jamonal, Qué Leche!, El Equilibrista 33, Sorondongo y El Padrino de Las Palmas de Gran Canaria; Nelson y Ca’ Miguel de Playa de Arinaga (Agüimes); El Sitio Ibérico y Sábor de Santa Lucía de Tirajana; Restaurante Maximilian’s de Meloneras y Liágora de Castillo del Romeral (San Bartolomé de Tirajana); La Trastienda de Chago de Gáldar; La Pasadilla de Ingenio; y La Catedral Bistró de Arucas. El objetivo del Clúster es continuar con este programa y que nuevos restaurantes de la isla incorporen políticas de sostenibilidad en su gestión.

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