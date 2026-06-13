El Potro: un homenaje cárnico de nivel en la capital grancanaria

La sala del restaurante El Potro (C/ Secretario Artiles, 53) tiene un aspecto rural que traslada al comensal a algún steakhouse lejano, auténtico. El espacio reservado a los comensales está capitaneado por Elio Alejandro Fernández, el hombre que acompaña a César Aldana en este nuevo periplo empresarial tras el éxito cosechado en la anterior etapa del restaurante D'Brasas Grill. Aldana y Fernández han querido diseñar un restaurante de carnes de servicio clásico, con buenos cortes, brasas y una buena selección de vinos.

Con una clientela ya fidelizada en la anterior etapa, Aldana afronta ahora su gran proyecto vital en Gran Canaria, a donde llegó procedente de Guatemala, su país natal, donde trabajaba como empleado de banca. El cambio radical de vida le llevó a formarse intensamente en la restauración, en las carnes y la parrilla. Las brasas como nuevo modo de vida, con el restaurante El Churrasco como escuela en la isla pero con la innata necesidad de emprender su propio negocio.

Aldana y Fernández, junto a una pieza de las carnes que ofertan. / LP / DLP

Visité El Potro recientemente, reclamado por Aldana y con las ganas de volver a disfrutar de esos platos con los que me conquistó en su anterior etapa. Es el empresario un tipo detallista, amante del servicio de sala, de contentar al cliente a toda costa, de adaptarse a cada exigencia. Disfruté de esa estética tipo Country, como bien la define él, y también de una oferta que mantiene intacta esa afinada relación calidad-precio, con las icónicas y deliciosas empanadas criollas como entrante imprescindible, un steak tartar elaborado frente al comensal muy logrado y unos cortes premium marca de la casa.

Lo primero que me encontré en la mesa fue un Gran Reserva 904 de La Rioja Alta, una auténtica joya del año 16 rara vez presente en las cartas y un auténtico acierto. Bien por esa selección, ideal, por cierto, para maridar las carnes del local. La sala, que cuenta con una gran cristalera a la calle peatonal, es sustancialmente más grande que la del anterior negocio de Aldana, por lo que el reto es mayúsculo teniendo en cuenta que puede llegar a albergar a cerca de cien comensales. En la parte de entrantes se mantienen intactas la gran variedad de ensaladas, que aquí hacen con talento.

Uno de los cortes de El Potro. / LP / DLP

En la parte de entrantes calientes, no pueden fallar las mollejas, los chorizos parrilleros o las alcachofas al grill, todo ello garantía antes de pasar al punto fuerte de El Potro, las carnes. Hay una buena selección de frescas y maduradas, con opciones de calidad superior que hará las delicias de los más disfrutones. El eficaz servicio de sala, con Alejandro Fernández a la cabeza, le asesorará eficazmente sobre este asunto no menor, preguntando gustos y explicando las diferencias (de sabor y de precio) entre las diferentes opciones. También se mantiene, por cierto, otro clásico de la casa: el contramuslo de pollo deshuesado al grill.

Otra de las características que uno disfruta en este popular restaurante de carnes es de esa nutrida selección de salsas y guarniciones, como las papas fritas o asadas, la ensalada o las verduras asadas, que da libertad al comensal para jugar y combinar a su elección. Estamos, en definitiva, ante un restaurante que pretende hacerse un sitio de honor en el complejo mundo cárnico de Las Palmas de Gran Canaria, donde, estoy convencido, tendrá un hueco destacado.