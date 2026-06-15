Vídeoreceta de la semana: Natillas de piña

Su encanto está en el equilibrio entre la cremosidad, el dulzor y la acidez suave de la piña, que aporta frescura y las convierte en una receta sencilla, vistosa y muy agradecida. Un postre familiar, fácil de disfrutar y con ese toque distinto que ayuda a renovar los clásicos sin traicionarlos.

Ingredientes:

6 rodajas de piña (mejor, natural)

150 gr. de azúcar

500 ml. de leche entera

100 ml. de zumo de piña

4 huevos

30 gr. de Maizena

Elaboración:

Separamos un poco de la leche, la ponemos en un vaso con la Maizena y mezclamos bien hasta que se diluya completamente En otro recipiente, mezclamos el resto de la leche, la piña troceada, el azúcar y el zumo de piña y trituramos con paciencia Llevamos el contenido a un cazo (previo colador, que la piña tiene fibras) y lo calentamos hasta casi ebullición Mientras, batimos los huevos. Agregamos la leche con Maizena y seguimos batiendo Cuando lo que tenemos en el cazo esté a punto de hervir, lo retiramos del fuego y le añadimos esta última mezcla, sin dejar de mezclar para evitar que el huevo pueda cuajar Lo llevamos de nuevo al fuego, removiendo continuamente, hasta que se alcance la textura natilla. Entonces lo ponemos en cuencos y dejamos enfriar. A la nevera luego.

Una idea: Podemos guardar trozos de piña, cortados como nos apetezca, para decorar el cuenco donde serviremos las natillas