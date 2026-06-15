Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Atraco Gran CanariaAcuerdo de paz Estados Unidos-IránEl Baifo Tour 2027Parque San TelmoCaos en un vuelo a CanariasJefe del servicio de ReumatologíaJesé RodríguezViviendas en Agaete
instagramlinkedin

Cocinar para cuatro

Vídeoreceta de la semana: Natillas de piña

Una forma fresca y diferente de llevar a la mesa un postre de siempre, con el atractivo añadido de una fruta luminosa, aromática y ligeramente tropical

Natillas de piña.

Natillas de piña. / LP / DLP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Jaime Puig

Jaime Puig

Las Palmas de Gran Canaria

Su encanto está en el equilibrio entre la cremosidad, el dulzor y la acidez suave de la piña, que aporta frescura y las convierte en una receta sencilla, vistosa y muy agradecida. Un postre familiar, fácil de disfrutar y con ese toque distinto que ayuda a renovar los clásicos sin traicionarlos.

Ingredientes:

  • 6 rodajas de piña (mejor, natural)
  • 150 gr. de azúcar 
  • 500 ml. de leche entera 
  • 100 ml. de zumo de piña 
  • 4 huevos 
  • 30 gr. de Maizena

Elaboración:

  1. Separamos un poco de la leche, la ponemos en un vaso con la Maizena y mezclamos bien hasta que se diluya completamente
  2. En otro recipiente, mezclamos el resto de la leche, la piña troceada, el azúcar y el zumo de piña y trituramos con paciencia
  3. Llevamos el contenido a un cazo (previo colador, que la piña tiene fibras) y lo calentamos hasta casi ebullición
  4. Mientras, batimos los huevos. Agregamos la leche con Maizena y seguimos batiendo
  5. Cuando lo que tenemos en el cazo esté a punto de hervir, lo retiramos del fuego y le añadimos esta última mezcla, sin dejar de mezclar para evitar que el huevo pueda cuajar
  6. Lo llevamos de nuevo al fuego, removiendo continuamente, hasta que se alcance la textura natilla. Entonces lo ponemos en cuencos y dejamos enfriar. A la nevera luego.

Noticias relacionadas y más

Una idea: Podemos guardar trozos de piña, cortados como nos apetezca, para decorar el cuenco donde serviremos las natillas

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents