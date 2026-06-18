Desde la barra
Los hosteleros de Gran Canaria se adentran en Bodegas Hispano Suizas
Más de medio centenar de profesionales de la hostelería participaron en dos exclusivas jornadas organizadas por Reverso
La primera cita tuvo lugar el lunes 15 de junio en el restaurante Asador 98, situado en el sur de Tenerife, mientras que la segunda se celebró el martes 16 de junio en el Aula Gastronómica de Reverso, en Gran Canaria. Ambas jornadas contaron con la presencia de Pablo Osorio, socio fundador y enólogo de Bodegas Hispano Suizas, acompañado por Vicente Cortés, director comercial de la bodega, quienes compartieron con los asistentes la historia, filosofía y singularidad de un proyecto que se ha convertido en referencia dentro del sector.
Durante la presentación, Pablo Osorio explicó cómo nació Bodegas Hispano Suizas, fruto de la iniciativa de tres socios sin tradición familiar vitivinícola que decidieron construir una bodega basada en la búsqueda de la máxima calidad. La música, pasión compartida por los tres fundadores, se ha convertido en el hilo conductor que une el proyecto y da nombre a muchas de sus referencias más reconocidas.
Los asistentes pudieron conocer en profundidad cada uno de los procesos que distinguen a la bodega, desde el trabajo en el viñedo hasta las técnicas de elaboración más innovadoras. Entre ellas, destacó la congelación de la uva para determinadas elaboraciones, la fermentación de todos sus vinos en barricas abiertas de roble francés o el exhaustivo control de calidad aplicado a los corchos, sometidos a tratamientos específicos para garantizar su perfecto estado. También se puso en valor el cuidado extremo que la bodega dedica a cada detalle, incluyendo el diseño y fabricación de las etiquetas para evitar su deterioro durante el servicio en hielo.
Otro de los aspectos más destacados de la jornada fue el reconocimiento al carácter pionero de Hispano Suizas en la elaboración de espumosos de máxima calidad bajo la Denominación de Origen Cava, contribuyendo de manera decisiva a elevar el prestigio de estos vinos dentro y fuera de nuestras fronteras.
Tras la presentación, los asistentes participaron en una cata comentada de algunas de las referencias más emblemáticas de la bodega:
- Tantum Ergo Chardonnay Pinot Noir 2022
- Tantum Ergo Pinot Noir 2022
- Impromptu Sauvignon Blanc 2024
- Bassus Pinot Noir 2023
- Bobos Finca La Borracha 2023
- Bassus Finca Casilla Herrera 2021
- Bassus Dulce 2024
Finalizada la cata, las jornadas continuaron en un ambiente más distendido, favoreciendo el intercambio de impresiones entre los profesionales asistentes y el equipo de la bodega.
En Gran Canaria, los participantes se trasladaron a la bodega de Reverso, un espacio íntimo y acogedor que sirvió como escenario perfecto para continuar la experiencia gastronómica de la mano de Con Derecho Arroces. Durante el almuerzo pudieron degustar una fideuá de marisco y un arroz de secreto ibérico, boletus y foie, elaboraciones que armonizaron a la perfección con los vinos de la bodega.
Durante ambos encuentros también se pudieron disfrutar dos de los espumosos más representativos de la casa: Tantum Ergo Exclusive 2015 y Tantum Ergo Vintage 2020, además de las referencias degustadas durante la cata técnica.
Las dos convocatorias reunieron a destacados profesionales de la hostelería, restauración y distribución de Tenerife y Gran Canaria, quienes valoraron muy positivamente una experiencia que combinó formación, conocimiento, gastronomía y la oportunidad de conocer de primera mano uno de los proyectos vitivinícolas más destacados del país.
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