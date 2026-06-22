Cocinar para cuatro
Vídeoreceta de la semana: Calamares rellenos
Hay recetas que no pasan de moda porque encierran, en su aparente sencillez, toda una manera de entender la cocina
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Estos Calamares rellenos son una de ellas: un plato paciente, de fuego lento, con un relleno sabroso y una salsa más que rica. El calamar, relleno con sus propios tropezones, bacon, huevo y aceitunas, gana en textura y carácter, mientras la salsa redondea el conjunto con ese punto casero que invita a mojar pan sin complejos. Es, en definitiva, una receta que demuestra que la tradición sigue teniendo mucho que decir cuando se la trata con respeto, tiempo y buen gusto.
Ingredientes:
- 1 Kg calamares saharianos medianos
- Miga de pan
- 10 aceitunas rellenas
- 50 g bacon (o jamón serrano)
- 1 huevo
- 2 tomates rallados
- 1 cebolla
- 1 diente ajo
- 1 poco de leche
- Sal marina
- Pimienta negra molida
- Aceite de oliva
Para la salsa:
- 2 tomates maduros rallados
- 1 cebolla
- 3 dientes ajo
- Perejil
- Agua
- Vino blanco seco
- 30 gr. harina
Elaboración:
- Empezamos sancochando el huevo durante 10 minutos.
- Mientras, limpiamos los calamares reservando tentáculos y aletas
- Picamos muy finos la cebolla y el diente de ajo y lo ponemos a pochar.
- Añadimos el tomate, salamos y rehogamos a fuego muy lento más o menos tres cuartos de hora, hasta que el sofrito esté muy bien hecho.
- Pasado este tiempo añadimos el bacon y los tentáculos y aletas de calamar que habremos picado muy pequeños
- Salpimentamos y que se siga haciendo muy lentamente. Pasados 30' dejamos templar.
- Procedemos con la salsa: cortamos la cebolla y el ajo y los sofreímos junto al tomate y el perejil a fuego lento.
- Mientras podemos picar finamente las aceitunas y el huevo duro.
- Al refrito le añadimos la harina y rehogamos para que se tueste ligeramente.
- Al par de minutos le agregamos vino y agua y dejamos más o menos media hora para que se siga haciendo.
- Procedemos al rellenado de los calamares y cerramos con un palillo para que no se nos salga
- Regresamos a la salsa para molerla bien con la turmix y reservarla.
- En la misma sartén marcamos vuelta y vuelta los calamares rellenos, le añadimos la salsa molida y dejamos hacer una media hora. Estarán listos.
- Casting 'post-García': la UD Las Palmas dialoga con Javi Calleja y tiene una bomba en el cajón
- Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: los propietarios pueden aparcar un coche y una moto en la misma plaza de parking, pero la comunidad puede prohibirlo
- Un ciclista, en estado crítico, tras precipitarse por un barranco de Agüimes, en el sureste de Gran Canaria
- El rincón canario que enamora en Maspalomas: así es el restaurante al que todos quieren ir este verano que está entre olas y sabores
- De la Barrera toma el timón de la UD Las Palmas: 'fútbol gourmet' y la última bala de Helguera
- Las Palmas de Gran Canaria deberá pagar más de medio millón de euros a la Sgae por derechos de autor de eventos culturales
- La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: colgar la bandera de España en el balcón durante el mundiual puede acarrear multas para los propietarios de hasta 3.000 euros
- ¿Qué tiempo hará este verano en Canarias? La Aemet adelanta su previsión para los próximos tres meses