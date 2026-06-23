Bianco celebra 20 años en Tenerife y brinda por una nueva Dolce Vita

Lugares donde se celebran cumpleaños, reencuentros, primeras noches de vacaciones, brindis familiares y esas veladas que, con el paso del tiempo, se recuerdan casi como una postal. En Tenerife, Bianco es uno de ellos.

El pasado viernes, el emblemático restaurante italiano de la Milla de Oro de Playa de las Américas celebró sus 20 años con un evento diurno que reunió a su comunidad más cercana: clientes habituales, amigos de la casa, amantes de la buena mesa y quienes han acompañado al restaurante a lo largo de estas dos décadas.

Ambiente festivo en Bianco. / LP / DLP

Fue una jornada para mirar atrás con gratitud, pero sobre todo para brindar por lo que está por venir. Entre copas, música en directo y una atmósfera luminosa, Bianco presentó sus nuevos espacios y su evolución como un homenaje contemporáneo a La Dolce Vita: esa manera tan italiana de entender la vida con belleza, conversación, sabor y alegría compartida.

Nueva etapa

Tras más de 20 años acompañando celebraciones, encuentros y noches memorables, Bianco inicia una nueva etapa en la Milla de Oro con más espacio, más luz y una personalidad renovada.

Su reforma eleva la experiencia con una sala más glamurosa, marcada por pilares art déco, espejos vintage, paredes rediseñadas, baños temáticos y una terraza ampliada que mira directamente a la avenida bajo sombrillas que evocan la costa amalfitana.

El flamante Bianco cuenta con una personalidad arrolladora. / LP / DLP

Un nuevo escenario para seguir viviendo esa Italia cinematográfica de aperitivos, sobremesas, música y elegancia relajada, donde cada noche empieza con un brindis y termina, casi siempre, con una canción conocida.

Espíritu italiano

La celebración de aniversario convirtió el restaurante en una pequeña escena italiana. Bailarinas, cantante en directo y canciones como Volare, Mambo Italiano o Quando, Quando, Quando pusieron ritmo a una jornada que respiraba optimismo, nostalgia y alegría mediterránea. No fue solo una fiesta de cumpleaños, sino una declaración de intenciones.

Bianco quiso celebrar su historia con quienes la han hecho posible, pero también enseñar hacia dónde camina: una versión más viva, más escénica y más conectada con ese espíritu de osteria romántica donde la comida, la música y la compañía forman parte de la misma experiencia.

Una de las pizzas del restaurante. / LP / DLP

La nueva etapa también llega a la cocina, con una carta que celebra algunos de los sabores más queridos de Italia. Las nuevas instalaciones, recetas mejoradas y el horno especializado para pizzas refuerzan una propuesta pensada para saborear el momento a la italiana.

Entre los imprescindibles destacan la torre de antipasto premium, la lasaña de la nonna, las pizzas de estilo napolitano con salsas para llegar hasta el último borde, las pastas, los cannolis sicilianos, el tiramisú, además de una coctelería pensada para acompañar el ritmo natural de la velada.

El plan de los sábados

La celebración del 20 aniversario fue, además, el escenario perfecto para anunciar una nueva cita semanal, La Dolce Vita, el evento imperdible de cada sábado en Las Américas.

Con un suplemento de 10 € por persona, los invitados podrán disfrutar de una experiencia inspirada en la Italia más festiva y encantadora, con momentos pensados para compartir, brindar y celebrar juntos.

Música, energía, detalles en sala y una atmósfera de osteria italiana convertirán cada sábado en una pequeña celebración de Italia en Tenerife. Una invitación a venir con pareja, con amigos o en familia, y dejar que la mesa haga lo que mejor sabe hacer: reunir.

Para el visitante que llega a Tenerife buscando algo diferente, Bianco ofrece una de esas noches que justifican reservar con antelación. Para el residente, es el regreso de un clásico en su mejor versión. Y para quienes llevan años celebrando allí, es la confirmación de un gusto compartido.

Veinte años después, Bianco vuelve a levantar la copa. Por las noches vividas, por las mesas que aún están por reunirse y por esa Dolce Vita que, cada sábado, promete sonar un poco más fuerte en la Milla de Oro.