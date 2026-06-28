Conociendo Gran Canaria a través de su ruta del vino

La idea: “Maridaje Gran Canaria: Innovación y cooperación rural” ha unido a diferentes profesionales del sector primario, la restauración y el turismo en torno a experiencias sensoriales vinculadas al territorio, inspiradas en el proyecto cultural Maridaje, formado por un libro y un proyecto musical que utilizan el vino, la música y la narrativa sensorial como herramientas para divulgar la identidad vitivinícola de Gran Canaria

La primera parada del recorrido me llevó hasta la Bodega San Juan, en la zona de Bandama, donde junto a su propietaria, Cristina Millán, pudimos conocer un proyecto familiar enoturístico que cuenta con viñedos ecológicos de variedades autóctonas canarias, junto a un espacio destacado como es el Museo del Vino. La visita se completó con una cata de su Listán Negro de la parcela El Reventón junto a una degustación de diferentes quesos canarios.

Barricas de los vinos de la bodega San Juan. / Mulchand Chanrai

El itinerario continuó hacia la zona de Camaretas, en San Mateo, para conocer de primera mano los viñedos de la bodega Bien de Altura liderados por Alba Bernal, destacada sumiller y el alma mater del proyecto, Carmelo Peña, fundador y enólogo de la bodega. Viñas con pendientes elevadas, situadas por encima de las nubes, a más de mil metros de altura que exigen trabajar en condiciones heroicas. En este singular entorno pudimos encontrar viñedos centenarios y variedades autóctonas como la Listán Negro y la Listán Prieto que degustamos en dos elaboraciones de Ikewen y Elemento, que transmitían claramente el lugar de donde procedían. Cada sorbo hablaba de esfuerzo y resistencia.

Alba Bernal y Carmelo Peña en un momento de la visita del grupo a la viña. / Mulchand Chanrai

Tras una visita apasionante a la viña, continuamos nuestro viaje en busca de un lugar emblemático y tradicional como es el Bochinche La Montaña, en La Solana, donde poder degustar algunas de sus especialidades más reconocibles: garbanzada, gofio escaldado, pan artesanal, mojo de almendra y unas costillas cocinadas durante horas con mostaza y miel. Todo acompañado por los vinos de la casa, blanco y tinto y dirigido por Jerónimo Marrero, que nos hizo de guía por la historia del proyecto entre bocado y bocado.

Jerónimo Marrero contando la historia del Bochinche La Montaña. / Ruta del Vino de Gran Canaria

La última parada fue en Bodegas Bentayga, que elabora y comercializa los vinos Agala. Un camino lleno de curvas, barrancos y laderas que descubrieron al final del trayecto un territorio singular con un espacio de bodega y eventos bien diseñados para cualquier ocasión. Además, la marca ha apostado por el desarrollo del enoturismo mediante experiencias vinculadas a los atardeceres y la observación astronómica en un entorno paisajístico de extraordinario valor.

Momento musical catando los vinos de Agala junto a degustación de quesos. / Ruta del Vino de Gran Canaria

El itinerario divulgativo finalizó con un cierre casi ceremonial. Una experiencia de maridaje sensorial que unió vino, queso y música con los vinos Agala Altitud 1318 y Agala Altitud 1190 Dulcelena que fueron acompañados por las composiciones Vida y Nana, respectivamente, mientras que otras piezas del proyecto musical Maridaje, como Tierra, Quizá, Ojalá y Lágrima, completaron un recorrido interpretativo diseñado para comunicar las emociones, los paisajes y los valores asociados a la vitivinicultura de Gran Canaria que vivimos durante el recorrido.

Mi viaje terminó con la sensación de haber recorrido una Gran Canaria distinta y menos evidente, mucho más reveladora. Acciones como esta de la Ruta del vino me mostraron una isla orgullosa de sus productores, sus elaboradores y sus bodegueros que unen tradición con innovación de una forma única. Entre Bandama, San Mateo, La Solana y las montañas de Bentayga, la jornada me dejó algo claro: el vino grancanario no solo se bebe, también se camina, se escucha, se disfruta y se recuerda. ¡Salud!