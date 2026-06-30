Vídeoreceta de la semana: Ensalada de garbanzos con anchoas

¡Además de original, no me negarán! No te complicas mucho la vida y tienes un plato completito para estos días de dejar la comida preparada para ir a la playita o llevar en un táper al trabajo, vamos. Una idea que, por lo demás es nutritiva y, al menos a mí me lo parece, ¡muy apetecible!.

Ingredientes:

Un bote de garbanzos cocidos

Una lata de buenas anchoas

Dos tomates de ensalada

Un puñado aceitunas negras

Queso curado

Aceite de oliva virgen extra

Elaboración:

No hay más secreto que lavar bien los garbanzos y ponerlos en una fuente, añadir las anchoas escurridas, los tomates troceados, las aceitunas negras al gusto, el queso curado en lasquitas o taquitos y chorrear bien con un buen aceite de oliva virgen extra