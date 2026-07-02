50 Best Bars Europa corona a Line en Atenas y refuerza el peso español

Line, en Atenas, fue elegido mejor bar de Europa, mientras España confirmó su fortaleza con ocho establecimientos en la lista y una presencia especialmente destacada de Barcelona.

El resultado consolida una tendencia que va mucho más allá del cóctel. Las coctelerías premium se han convertido en piezas estratégicas para la identidad de las ciudades aportando otro atractivo turístico y aportando para la construcción de una oferta gastronómica capaz de competir a escala internacional. Una lectura especialmente relevante para Canarias, donde comienzan a afianzarse propuestas que utilizan el paisaje, el producto y el emplazamiento hotelero como elementos diferenciales.

El bar griego Line ocupa el número uno con un proyecto centrado en la fermentación, el aprovechamiento integral de los ingredientes y la elaboración propia de vinos de frutas, cervezas o panes. Instalado en una antigua galería de arte del barrio ateniense de Kato Petralona, el establecimiento de Vasilis Kyritsis y Nikos Bakoulis representa una nueva generación de bares donde la técnica, la sostenibilidad y la hospitalidad se alinean alrededor de la experiencia líquida.

El bar griego ocupa el puesto número uno en el listado. / LP / DLP

Su elección confirma, además, el crecimiento de Atenas como destino gastronómico y coctelero mundial. La capital griega coloca cinco establecimientos entre los cincuenta primeros y demuestra cómo un destino puede construir una escena reconocible a partir de conceptos distintos, unidos por una sólida identidad local.

En el caso español, Sips, en Barcelona, alcanzó el número tres y fue reconocido como mejor bar de España. El establecimiento de Simone Caporale y Marc Álvarez lidera una amplia representación barcelonesa formada también por Paradiso, en el puesto 9; Aldea, en el 26; 14 de la Rosa, en el 35; Boadas, en el 36; y Foco, en el 48.

Barcelona lidera

Barcelona concentra seis de los ocho bares españoles incluidos en la clasificación y confirma su condición de principal capital coctelera del país. La fortaleza de su escena reside precisamente en la diversidad. Conviven espacios de alta experimentación, bares de autor, conceptos narrativos y establecimientos históricos con una cultura de servicio muy arraigada.

Sips ha llevado la técnica y la puesta en escena a una dimensión casi teatral. Paradiso mantiene una de las identidades más reconocibles del panorama internacional. Ambos habiendo ya ocupado el número 1 en años consecutivos del listado mundial. Aldea y 14 de la Rosa representan una escala más próxima y personal, mientras Foco aporta una mirada creativa propia.

La presencia de Boadas tiene un valor especial. Fundado en 1933, el histórico bar barcelonés recuerda que la innovación no depende únicamente de la novedad. Su inclusión conecta la actual efervescencia coctelera con una tradición de barra, servicio y oficio que forma parte de la cultura urbana española.

Equipo de Boadas. / LP / DLP

Madrid completa la representación nacional con Angelita, en el número 45, y Salmon Guru, en el 46. El primero ha construido su identidad alrededor del producto, el vino y la temporalidad. El segundo se ha convertido en una de las marcas más visibles de la coctelería española gracias a una propuesta de fuerte componente visual y narrativo.

España suma así ocho establecimientos entre los cincuenta mejores de Europa, una cifra relevante en un ranking liderado también por Italia, con nueve bares, y Londres, con siete. Más allá de la clasificación, el resultado confirma el peso creciente de las barras dentro de la oferta gastronómica y turística de los destinos.

Canarias, en construcción de su propia personalidad líquida

Canarias todavía no aparece en los principales listados internacionales, pero empieza a consolidar proyectos que entienden el bar como una expresión líquida propia del destino.

Uno de los ejemplos más claros es el trabajo de Yoni Mesa en Maresía Atlantic Bar, dentro de Royal Hideaway Corales Beach, en La Caleta de Adeje, Tenerife. Su propuesta combina territorio, temporalidad y técnica en una barra integrada en el paisaje atlántico, con una identidad reconocible y alejada de los códigos más previsibles del bar turístico de piscina.

Yoni Mesa, de Maresía. / LP / DLP

En el mismo entorno, Materia Elemental Bar, ubicado en Royal Hideaway Corales Villas, desarrolla una coctelería contemporánea de lenguaje más depurado y técnico. Su presencia en el listado nacional de Top Cocktail Bars confirma la creciente visibilidad de la propuesta dentro del panorama nacional.

En Gran Canaria, SURU Cocktail Bar, en Hotel Faro, a Lopesan Collection Hotel, representa otra de las referencias destacadas. Su propuesta vincula la coctelería al paisaje de Maspalomas y de su propia finca, aportando a reforzar la identidad del hotel, al tiempo que refuerza la idea de la barra como destino.

Maresía Atlantic Bar, Materia Elemental Bar y SURU comparten una cuestión fundamental: se encuentran dentro de hoteles, pero aspiran a atraer también al público exterior. Esa evolución resulta especialmente importante en Canarias, donde la planta alojativa, la hospitalidad y la conexión con el territorio ofrecen una base sólida para construir barras con mayor proyección.

La tendencia internacional demuestra que una buena oferta de coctelería puede actuar como puerta de entrada al hotel, reforzar su personalidad y generar una comunidad propia. Para ello necesita dos ingredientes indispensables; una dirección creativa reconocible y coherencia entre carta, servicio, espacio y atmósfera.

La primera Europe’s 50 Best Bars dibuja un continente cada vez más diverso y descentralizado. Atenas lidera, Barcelona consolida su poder y ciudades como Bratislava, Tirana, Praga o Cracovia ganan visibilidad. Para Canarias, el verdadero reto está en comprender cómo un bar puede expresar un destino y convertirse en un motivo para viajar.