El seis manos más exclusivo de Canarias: Albert Adriá se une a los Padrón

Inspirational Chef Stories celebrará su XI edición el 28 y 29 de noviembre de 2026 en Tenerife con una propuesta gastronómica y cultural que reunirá a Albert Adrià y a los Hermanos Padrón, Juan Carlos y Jonathan, en torno a una experiencia a seis manos inspirada en la astronomía. La edición contará con el patrocinio de Taittinger.

Impulsado desde el universo Royal Hideaway Corales Resort, el proyecto convierte el cielo de Tenerife en punto de partida para explorar la relación entre alta cocina, astronomía, paisaje volcánico e identidad canaria. A lo largo de dos jornadas, el chef catalán multiestrellado y los galardonados chefs canarios protagonizarán un encuentro gastronómico, cultural y sensorial con cenas exclusivas, Inspirational Talks, encuentros con expertos, una visita al Observatorio de Izaña, en el Teide, y una experiencia en una bodega que practica la agricultura biodinámica.

Tras diez ediciones desde su nacimiento en 2018, Inspirational Chef Stories recoge el legado de Inspirational Chef Program e inaugura una nueva etapa de evolución como marca, caracterizada por ediciones temáticas vinculadas al destino. Desde sus orígenes, el proyecto ha invitado a chefs nacionales e internacionales a descubrir Tenerife a través de sus paisajes, productores, despensa atlántica e identidad gastronómica.

A partir de ahora, cada edición profundizará en un eje conceptual relacionado con una isla o un territorio del archipiélago canario; en 2026, la astronomía inaugura esta nueva etapa como hilo conductor de una experiencia conectada con la riqueza de sus cielos, uno de los grandes patrimonios de Canarias.

El hotel donde se desarrollará el evento. / LP / DLP

Por el programa han pasado nombres como Joan Roca, Massimo Bottura, Ana Roš, los Hermanos Torres, Tim Boury, Sebastián Frank, Diego Guerrero, Álvaro Salazar y Jorge Muñoz, lo que ha configurado una genealogía propia dentro de la alta gastronomía hotelera internacional. La llegada de Albert Adrià supone un hito especialmente significativo: el proyecto inició su recorrido en 2018 con Jorge Muñoz, entonces vinculado a Pakta, el restaurante nikkei impulsado por Albert Adrià dentro del grupo elBarri, y ahora recibe al propio Adrià en una edición que conecta Barcelona, Tenerife y la evolución de la cocina contemporánea.

Albert Adrià es una figura clave para entender la evolución de la cocina contemporánea. Su trayectoria está profundamente vinculada a elBulli, donde trabajó desde 1985 y, junto a su hermano Ferran Adrià, formó parte de una de las revoluciones creativas más influyentes de la alta cocina mundial. Más tarde trasladó esa mirada basada en la investigación, la técnica y la construcción de la experiencia gastronómica a proyectos como Tickets, Pakta, Bodega 1900, Hoja Santa, Heart Ibiza o Enigma. Hoy, al frente de este último proyecto, en Barcelona, firma su propuesta más personal: una cocina precisa, emocional y sorprendente que mantiene vivo el espíritu de investigación asociado al apellido Adrià.

La elección de la astronomía refuerza la vocación de Inspirational Chef Stories como plataforma de inspiración en doble sentido: el chef invitado se aproxima al territorio anfitrión desde su propio universo creativo, mientras los chefs anfitriones reinterpretan su entorno desde esa mirada externa. En 2026, ese intercambio se elevará al cielo de Tenerife para abrir una conversación internacional sobre gastronomía, ciencia, producto, paisaje y cultura local.