Mol Café: seis años reinando en Schamann con los desayunos más demandados

No solo fue pionero en el boom de los desayunos, sino que también sigue ahí, en plena forma, seis años después. A diferencia de otros locales cuya efímera vida empresarial deja un lejano recuerdo en las mañanas de los comensales, lo de Mol Café es digno de análisis.

El concepto creado por Matías Hernández hace seis años, y que tan bien gestiona su equipo —formado íntegramente por mujeres—, sigue atrayendo a gente de todas partes de la isla, y también de fuera de Gran Canaria. Tiene un gran mérito, teniendo en cuenta que no está en una zona de alto tránsito ni con grandes proyectos a su alrededor.

Cuando Matías cogió un garaje necesitado de una reforma integral, allá por 2019, tuvo claro que ese sería el escenario —optimista él— de su gran proyecto vital, tras varios años ligado al sector hostelero. Así, y con la pandemia trastocando los planes iniciales, el emprendedor empezó con sus bocadillos de autor, sus zumos y una oferta dulce que no ha parado de crecer, al igual que su clientela.

Puesta a punto de Mol Café. / LP / DLP

La variedad de bocadillos ofertados desde que Mol Café abrió sus puertas es tan amplia que los clientes tienen la oportunidad de descubrir un nuevo concepto cada vez que acuden al popular barrio capitalino, donde la buena gestión del equipo también ha acelerado el proceso para sentarse a la mesa, aunque la demanda, claro, sigue siendo muy alta. Es increíble ver tanta gente esperando tan feliz para desayunar bien.

Lo mismo ocurre con las tartas, los queques, las salsas o las mermeladas, todo ello elaborado íntegramente en el local, con la complejidad y logística que requiere; y más teniendo en cuenta que este oasis dulce de Schamann solo abre en horario de mañana, a diario, eso sí. Desde las 07:30 horas hasta las 12:30, el ritmo no para. Los fines de semana retrasan media hora la apertura, y también el cierre, algo que su legión de seguidores agradece con una lealtad fuera de toda duda.

Un sueño, un éxito

Los que conocemos a Matías Hernández, la mente detrás de este proyecto, podemos llegar a entender cómo ha conseguido que la gente acuda allí solamente para desayunar. Su pasión, visión e inteligencia para este negocio, su sueño, se eleva además con el eficaz equipo que representa a Mol Café, algo clave para tratar de comprender la evolución durante estos seis años. Fue él, además, uno de los primeros en adelantarse a la tendencia de las cafeterías de especialidad y a ese nicho de mercado con tanta competencia, el de la primera comida del día, una oferta que hoy vive su gran momento.

Variedad de productos del negocio / LP / DLP

Aquí uno no encuentra el relato artificial de tantas franquicias que parecen todas creadas por la misma inteligencia artificial. En este negocio se encuentra lo que uno más desea a primera hora del día: una oferta de bocadillos inmensa, que cambia a diario y que triunfa, tanto en cantidad como en calidad, con una gran variedad de panes, unos zumos de nivel, unas tartas adictivas (turrón, limón, queso, choco-naranja, de la abuela, etc.) y unas galletas y queques marca de la casa. Además, claro, de un buen café.

Uno puede montar un negocio en la principal calle peatonal de la capital creyendo que es una idea ganadora y durar dos telediarios. Otro, en cambio, puede ver más allá de un garaje con grandes necesidades en una zona sin gran actividad comercial y convertirlo en el epicentro de los desayunos de la capital grancanaria. La calidad, tanto en el trato como en el producto, siempre gana. Esté donde esté.