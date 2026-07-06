Vídeoreceta de la semana: Salmón con vinagreta de fresas

Hoy vamos con esos famosos lomos de salmón que cada vez consumimos más, en muchas ocasiones en detrimento de nuestro pescado de proximidad. Comodidades de la vida, supongo. En todo caso, hecho con esta vinagreta de fresas, se convierte en una receta fresca, vistosa y muy agradecida, perfecta para salir de la rutina sin complicarse demasiado en la cocina. La vinagreta se presta a la imaginación de cada cual. Yo la he hecho como describo, pero tú la puedes hacer como quieras. El resultado será el mismo: un plato ligero, colorido y muy veraniego.

Ingredientes:

4 trozos de lomos de salmón fresco

100 gr. de fresas

60 gr. de aceitunas verdes

2 anchoas

Media cebolla pequeña

20 gr. de pipas de girasol

4 hojas de albahaca fresca

20 gr. de alcaparras

Sal marina

6 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

Dos cucharadas de vinagre de Jerez

Pimienta negra molida

Elaboración:

Más sencillo no puede ser: hacemos una vinagreta picando muy finitas las fresas, aceitunas, anchoas, la cebolla, las alcaparras y la albahaca. Lo mezclamos todo con el aceite y el vinagre y le añadimos las pipas de girasol. Un puntito de sal marina gruesa y reservamos El salmón lo marcamos. Vuelta y vuelta para que no se nos haga mucho, lo salpimentamos y lo servimos con una generosa cantidad de vinagreta sobre cada lomo

El equilibrio: Habrá quien le guste más fuerte o más suave. En función de ello la proporción de vinagre con el aceite ha de ser de 1/3 o bien de 1/4. ¡Pero allá cada cual!