Cocinar para cuatro
Vídeoreceta de la semana: Salmón con vinagreta de fresas
Un plato para divertirse cocinando, también para consumir pescado, aunque en este caso no sea de nuestras costas
Hoy vamos con esos famosos lomos de salmón que cada vez consumimos más, en muchas ocasiones en detrimento de nuestro pescado de proximidad. Comodidades de la vida, supongo. En todo caso, hecho con esta vinagreta de fresas, se convierte en una receta fresca, vistosa y muy agradecida, perfecta para salir de la rutina sin complicarse demasiado en la cocina. La vinagreta se presta a la imaginación de cada cual. Yo la he hecho como describo, pero tú la puedes hacer como quieras. El resultado será el mismo: un plato ligero, colorido y muy veraniego.
Ingredientes:
- 4 trozos de lomos de salmón fresco
- 100 gr. de fresas
- 60 gr. de aceitunas verdes
- 2 anchoas
- Media cebolla pequeña
- 20 gr. de pipas de girasol
- 4 hojas de albahaca fresca
- 20 gr. de alcaparras
- Sal marina
- 6 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
- Dos cucharadas de vinagre de Jerez
- Pimienta negra molida
Elaboración:
- Más sencillo no puede ser: hacemos una vinagreta picando muy finitas las fresas, aceitunas, anchoas, la cebolla, las alcaparras y la albahaca.
- Lo mezclamos todo con el aceite y el vinagre y le añadimos las pipas de girasol. Un puntito de sal marina gruesa y reservamos
- El salmón lo marcamos. Vuelta y vuelta para que no se nos haga mucho, lo salpimentamos y lo servimos con una generosa cantidad de vinagreta sobre cada lomo
El equilibrio: Habrá quien le guste más fuerte o más suave. En función de ello la proporción de vinagre con el aceite ha de ser de 1/3 o bien de 1/4. ¡Pero allá cada cual!
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