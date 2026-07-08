Una noche donde la cocina encontró su mejor escenario

El fin de semana pasado tuve la oportunidad de visitar la isla de Lanzarote para conocer el restaurante Kentia Gourmet Club, en un encuentro organizado por el hotel que congregó al chef del restaurante, Henry Matamoros, junto al reconocido Germán Blanco del restaurante Brisa Marina de Playa Blanca.

La idea era sencilla: unir dos ideas en un solo escenario para sorprender a los clientes del restaurante con un menú degustación basado en producto y técnica clásica contemporánea con identidad canaria elegante y minimalista. Y resultó que convencieron a todos de que la idea era muy buena.

Más allá de lo atractivo que resulta siempre un a cuatro manos, lo realmente interesante fue comprobar cómo dos cocineros con trayectorias y personalidades diferentes fueron capaces de construir un discurso gastronómico coherente. No se trató de una competición por ver quién firmaba el mejor plato, sino de una forma de entender la cocina encontrando un punto de encuentro común

El resultado fue evidente, una gran experiencia en un restaurante que cuenta con unas instalaciones muy llamativas en un entorno, como es Puerto del Carmen, donde brillan por su ausencia los buenos espacios gastronómicos.

Henry Matamoros y Germán Blanco hablan el mismo lenguaje

En una mesa llena de amigos y periodistas del sector gastronómico pudimos comenzar el menú con una serie de aperitivos de Matamoros que ya dejaban entrever cuál sería la línea gastronómica de la noche. Un intenso tartar de tomate acompañado de una pera nashi que aportó mucha frescura y liderado por una ostra con su salinidad característica, que prepararon el paladar para entrar en materia con los siguientes platos. Además se encargó del primer plato con su particular interpretación del caldo de trigo con un sabor muy intenso y equilibrado.

Aperitivos dentro del menú degustación. / Mulchand Chanrai

A partir de ahí empezaron a llegar los platos propuestos por Blanco que reflejaron perfectamente la evolución que ha tenido el chef durante estos años. El pulpo con papa negra y carabinero de La Santa con una textura perfecta y en su punto de cocción abrió la serie. Como segundo plato, el bacalao Barquero, una receta tradicional, pero con una presentación sutil y delicada. La parte salada cerró con un pichón acompañado de colmenillas y apionabo, que fue el más comentado de la mesa como el plato más sorprendente de la velada.

Pichón con colmenillas y apionabo. / Mulchand Chanrai

Todo final acaba con un plato dulce y esta ocasión no iba a ser menos. Un refrescante y sorprendente prepostre de manzana, yuzu, apio y lima elaborado por Germán que, junto al postre de chocolate, café , naranja y avellana y los petit fours hechos por Matamoros fueron el broche final a una gran experiencia.

Un menú maridado a través de Canarias

Está claro que la cocina suele ser la protagonista en este tipo de eventos, pero en esta ocasión destacar también la parte líquida, que terminó de darle sentido a la noche. La sumiller Ana González Falero conquistó a los presentes con la fuerte defensa por el producto local, a través de un maridaje compuesto íntegramente por vinos de las islas.

En su relato dejó claro que le apasiona este mundo del vino y que conoce en profundidad la riqueza vitivinícola del archipiélago. Buen servicio y cercanía mezclada con gran profesionalidad, explicando los vinos con naturalidad y haciendo que el comensal entendiera el porqué de cada combinación

Maridaje. / Mulchand Chanrai

La Isla y el Mar Hotel Boutique del grupo Aylanz intenta posicionarse como uno de los destinos turísticos donde el modelo de bienestar, la atención al detalle y la gastronomía formen parte de una misma experiencia.

En mi visita pude descubrir a un gran equipo de profesionales dedicados y enfocados en hacer que la experiencia del cliente sea lo más satisfactoria posible. Un hotel que cuenta con varios espacios gastronómicos que buscan ser relevantes y distintos en una isla donde el valor de la gastronomía está muy presente.

Mucho más que una cena dentro de un hotel

La Isla y el Mar hotel Boutique me ha enseñado que la gastronomía puede ser uno de los grandes pilares de un hotel de lujo, atrayendo tanto a clientes como a quienes simplemente buscan disfrutar de una gran mesa.

Eventos como este consolidan a Kentia Gourmet Club como una de las propuestas gastronómicas a tener en cuenta en la isla de Lanzarote. Cuando el talento de dos chefs se junta con una buena selección de vinos del territorio y todo sucede en un entorno diseñado para disfrutar, el resultado trasciende la propia cena y se convierte en un recuerdo gastronómico que permanece mucho tiempo después del último brindis. ¡Salud!