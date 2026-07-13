Clavijo se reúne con la Academia Gastronómica de Las Palmas para abordar los retos del sector
El mandatario canario y los miembros de la Academia analizaron la importancia del sector para la economía y la proyección de las islas
Acfi Press
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, recibió este lunes a los miembros de la Academia Gastronómica de Las Palmas, en un encuentro institucional celebrado para mantener un intercambio de impresiones con la entidad.
Durante la reunión, el jefe del Ejecutivo autonómico dio la bienvenida a la representación de la Academia Gastronómica de Las Palmas, entre los que se encontraban su presidente, Alfredo Montes.
A dicho encuentro también acudió el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero.
Retos futuros
Durante dicho encuentro, tuvieron la oportunidad de abordar los retos y oportunidades de un sector que contribuye a fortalecer la economía, apoyar al sector primario y proyectar Canarias dentro y fuera del archipiélago.
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