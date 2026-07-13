Clavijo se reúne con la Academia Gastronómica de Las Palmas para abordar los retos del sector

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, recibió este lunes a los miembros de la Academia Gastronómica de Las Palmas, en un encuentro institucional celebrado para mantener un intercambio de impresiones con la entidad.

Durante la reunión, el jefe del Ejecutivo autonómico dio la bienvenida a la representación de la Academia Gastronómica de Las Palmas, entre los que se encontraban su presidente, Alfredo Montes.

A dicho encuentro también acudió el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero.

Noticias relacionadas

Retos futuros

Durante dicho encuentro, tuvieron la oportunidad de abordar los retos y oportunidades de un sector que contribuye a fortalecer la economía, apoyar al sector primario y proyectar Canarias dentro y fuera del archipiélago.