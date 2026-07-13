Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Renovación del Bull AstoriaShania Gil rompe su silencio - Polémica Nueva LíneaDGT: Cambio letras matrículas de los coches aCura Santiago Rodríguez ArucasBocadillo de calamares con toque canarioPiloto de La Aldea que ordeña sus vacas desde DubáiTasa turística de Mogán
instagramlinkedin

Clavijo se reúne con la Academia Gastronómica de Las Palmas para abordar los retos del sector

El mandatario canario y los miembros de la Academia analizaron la importancia del sector para la economía y la proyección de las islas

Clavijo recibe a la Academia Gastronómica de Las Palmas

Clavijo recibe a la Academia Gastronómica de Las Palmas

Ver galería

Clavijo recibe a la Academia Gastronómica de Las Palmas / La Provincia

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

La Provincia

Acfi Press

Las Palmas de Gran Canaria

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, recibió este lunes a los miembros de la Academia Gastronómica de Las Palmas, en un encuentro institucional celebrado para mantener un intercambio de impresiones con la entidad.

Durante la reunión, el jefe del Ejecutivo autonómico dio la bienvenida a la representación de la Academia Gastronómica de Las Palmas, entre los que se encontraban su presidente, Alfredo Montes.

A dicho encuentro también acudió el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero.

Noticias relacionadas

Retos futuros

Durante dicho encuentro, tuvieron la oportunidad de abordar los retos y oportunidades de un sector que contribuye a fortalecer la economía, apoyar al sector primario y proyectar Canarias dentro y fuera del archipiélago.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cientos de camioneros recorren Gran Canaria para despedir a un compañero fallecido
  2. La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: colgar la bandera de España en el balcón durante el mundial puede acarrear multas para los propietarios de hasta 3.000 euros
  3. Es oficial: Canarias tiene uno de los radares más activos de España y la DGT recomienda levantar el pie del acelerador para evitar sanciones
  4. La UE cambia las normas: a partir del 12 agosto de 2026, desaparece el plástico que envuelve los fardos de agua en los supermercados
  5. Lopesan proyecta en Pasito Blanco el mayor resort turístico de Canarias
  6. Cinco heridos moderados y dos leves tras un choque en la GC-1 de Gran Canaria
  7. Tasa de basuras de Las Palmas de Gran Canaria: el PP advierte que sigue vigente pese a la sentencia
  8. El piloto de La Aldea que ordeña sus vacas desde Dubái: «En vez de ver TikTok, me pongo a ordeñar»

¿Quién será el nuevo capitán de la UD Las Palmas? Estos son los cuatro favoritos tras la salida de Jonathan Viera

¿Quién será el nuevo capitán de la UD Las Palmas? Estos son los cuatro favoritos tras la salida de Jonathan Viera

Clavijo se reúne con la Academia Gastronómica de Las Palmas para abordar los retos del sector

Clavijo se reúne con la Academia Gastronómica de Las Palmas para abordar los retos del sector

Los 500 canarios que dieron voz a los indígenas

Los 500 canarios que dieron voz a los indígenas

Juan Carlos Arteaga: "El CB Gran Canaria debe recuperar la canariedad"

Juan Carlos Arteaga: "El CB Gran Canaria debe recuperar la canariedad"

Los residuos de los puntos limpios móviles se multiplican por 11 en un año en Las Palmas de Gran Canaria

Los residuos de los puntos limpios móviles se multiplican por 11 en un año en Las Palmas de Gran Canaria

La Aemet pronostica intervalos nubosos y ligero ascenso de temperaturas este martes en Canarias

La Aemet pronostica intervalos nubosos y ligero ascenso de temperaturas este martes en Canarias

Nuevo animal varado en la costa de Canarias: localizado un zifio este lunes en Caleta de Caballo (Lanzarote)

Nuevo animal varado en la costa de Canarias: localizado un zifio este lunes en Caleta de Caballo (Lanzarote)

La Mogán Sunset Run, gran novedad del verano deportivo en el sur de Gran Canaria

La Mogán Sunset Run, gran novedad del verano deportivo en el sur de Gran Canaria
Tracking Pixel Contents